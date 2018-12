Cagliari-Napoli 0-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Una magia di Milik su punizione e il Napoli sbanca Cagliari : 1-0 : Il Napoli prova a rialzarsi in campionato, dopo l'amara eliminazione in Champions. A Cagliari l'occasione per il riscatto e per difendere il secondo posto in classifica, Ancelotti ricorre a...

Cagliari-Napoli 0-1 - Serie A : punizione stellare di Milik al 91' - azzurri a -8 dalla Juventus : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i partenopei si sono imposti alla Sardegna Arena grazie a una punizione stellare di Milik al 91′ e così rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus che dunque deve rimandare la festa per la conquista del platonico titolo d’inverno. Il Cagliari staziona invece in tredicesima posizione ...

Cagliari-Napoli 0-1 : l’arcobaleno di Arek Milik : Cagliari-Napoli 0-1, gol di Milik al 91esimo su punizione. Primo tempo Sono 45 minuti di noia, gli highlights sono davvero scarni: una ripartenza del Cagliari su errore di Ounas, tiro di Faragò contenuto da Ospina; altra grande occasione per Farias, in fuorigioco ma comunque ancora stoppato dal portiere colombiano a pochi metri dalla porta. Dall’altra parte del campo, chance potenziale dopo una bella percussione di Ounas. Palla ribattuta ...

Posticipo serie A - Cagliari-Napoli 0-1 : 19.58 La punizione magistrale di Milik a fil di sirena (91') regala i tre punti al Napoli nella trasferta di Cagliari. Con l'1-0 alla 'Sardegna Arena', i partenopei restano a -8 dalla Juventus. Ancelotti rimaneggia la squadra dopo le fatiche di coppa e il Napoli fatica tantissimo nel primo tempo.I sardi hanno una buona chance con Faragò (respinta da Ospina). Nella ripresa cambia il ritmo partenopeo.Milik manca una facile occasione, poi (68') ...

