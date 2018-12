Brindisi | rubate le stelle di Natale per la raccolta fondi contro i tumori

Rubate le stelle di Natale per la raccolta benefica dell'Ant a Brindisi. "Persone senza cuore" : "Dovevamo essere in piazza per offrire le stelle Ant (associazione nazionale tumori). Il ricavato avrebbe contribuito ad aiutare i malati di tumore e per le visite gratuite nel nostro Paese. È stata rubata la possibilità a ognuno di noi di usufruire di una visita gratuita per opera di qualcuno senza cuore". Paola Maria Chimenti, volontaria di Ant, commenta con queste parole un furto subito dall'Associazione. Le stelle di Natale, ...

Brindisi - furto nella sede Ant : rubate le stelle di Natale per la raccolta benefica : I volontari dell'Associazione Nazionale Tumori avrebbero dovuto offrirle in piazza per ricavare soldi per la prevenzione e la ricerca. L'evento è stato annullato ma il post di denuncia è diventato virale