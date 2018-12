Branko | oroscopo 2019 | le previsioni zodiacali di tutti i segni

lanostratv

(Di domenica 16 dicembre 2018)diastrologiche diMancano solo due settimane all’arrivo del nuovo anno e, come da tradizione, non mancano le anticipazioni sulledell’didel: quelle che riportiamo in questo articolo sono tratte dal libro “– Calendario Astrologico”, in vendita in questo periodo in tutte le librerie d’Italia, che il re delle stelle ha pubblicato di recente. Nel librosvela, mese per mese e in modo molto dettagliato, le suedell’per tutto il, per i 12. Noi riportiamo solo alcune indicazioni relative al secondo trimestre, ossia aprile, maggio e giugno, avendo già pubblicato un articolo, nei giorni scorsi, relativo all’didei primi tre mesi dell’anno.: le ...