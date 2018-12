Biologia | addio a Giuseppe Sermonti | scienziato | filosofo e narratore

meteoweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Questa notte è mancato il professor. I funerali si svolgeranno lunedì 17 dicembre alle ore 15 presso la Basilica di S. Agnese in via S. Agnese 3 a Roma.era nato a Roma nel 1925, laureato in Scienze Biologiche all’Università di Roma ed in Scienze Agrarie all’Università di Pisa, è stato professore di genetica. In collaborazione con Guido Pontecorvo ha scoperto la ricombinazione parasessuale di Penicillium chrysogenum. Assieme a sua moglie Isabella ha scoperto la ricombinazione genetica degli Streptomyces.Raggiunse la notorietà accademica grazie alla pubblicazione di uno dei primi articoli riguardanti la possibilità di applicare il ciclo parasessuale di Penicillium chrysogenum alla produzione industriale di Penicillina. Dal 1986 ha abbandonato la ricerca scientifica per dedicarsi all’attività di ...