Biathlon | la staffetta maschile non va oltre il sesto posto a Hochfilzen | la vittoria va

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : nella staffetta maschile vince la Svezia davanti alla Norvegia. Bene l’Italia - che chiude sesta : L’Italia maschile del Biathlon non riesce ad emulare le vittoriose colleghe e chiude al sesto posto la staffetta odierna valida per la tappa di Coppa del Mondo appena terminata ad Hochfilzen, in Austria. Gli azzurri, molto Bene per tre frazioni con Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Wndisch, pagano qualcosa di troppo con Thierry Chenal in chiusura. vince la Svezia davanti alla Norvegia, terzo gradino del podio per la Germania. nella ...

Biathlon - staffetta femminile di Hochfilzen : azzurre in trionfo : Dopo il terzo posto di Dorothea Wierer , leader della classifica generale di Coppa del mondo, nella 10 km a inseguimento, da Hochfilzen , Austria, arriva ancora un'ottima notizia per l'Italia del Biathlon: vittoria in staffetta grazie al quartetto formato da Lisa Vittozzi, Alexia ...

Biathlon - Coppa del Mondo donne : la Wierer trascina l'Italia nella staffetta : Straordinaria la prova di Wierer, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto guadagnando oltre un minuto su tutte le ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...

Biathlon – Spettacolo azzurro a Hochfilzen : splendido trionfo delle azzurre nella staffetta femminile : L’Italia in rosa è uno Spettacolo: Vittozzi, Runggaldier, Wierer e Sanfilippo trionfano nella staffetta di Hochfilzen L’Italia in rosa compie un capolavoro a Hochfilzen. La staffetta femminile trionfa in Austria, come accadde nel 2015, più o meno con le stesse protagoniste. All’epoca c’era Karin Oberhofer, stavolta è Alexia Runggaldier a rientrare tra le fantastiche quattro, con Federica Sanfilippo che taglia il ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Francia favoritissima - Italia per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×7.5 km maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la zampata in una gara che vede la Francia, pur orfana di Martin Fourcade, favorita numero uno. Per quanto concerne la composizione della nostra Staffetta maschile ad ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : WIERER IRREALE - rimonta da sogno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×6 km femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la vittoria in una gara che la vede tra le favorite assolute per il successo. Per quanto riguarda la composizione del quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa ...

