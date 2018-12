Biathlon : Italia rosa vince a Hochfilzen : Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo è a Nove Mesto, dove sono in programma solo gare individuali.

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Italia in testa alla classifica per Nazioni - Dorothea Wierer col pettorale giallo! : L’Italia vola in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni di Biathlon! La nostra Nazionale femminile non smette più di stupire e conquista il primo posto nella speciale graduatoria con un totale di 1890 punti dopo che sono state disputate due tappe del massimo circuito internazionale (quella di Pokljuka e quella di Hochfilzen). Le azzurre sono riuscite nell’impresa di superare Francia e Russia (ferme rispettivamente a ...

Biathlon - Fabrizio Curtaz : “Le vittorie ci danno grande fiducia - Italia ripartita alla grande. Wierer - è l’anno giusto” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha vinto la staffetta femminile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Le azzurre sono semplicemente state sublime in terra austriaca e sono riuscite a porre il proprio sigillo grazie a una pova compatta di squadra trascinate da un’incredibile Dorothea Wierer che in terza farzione ha fatto fuoco e fiamme. Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Alexia ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : CHE ITALIA! Vittoria nel Biathlon - uomini sesti : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : nella staffetta maschile vince la Svezia davanti alla Norvegia. Bene l’Italia - che chiude sesta : L’Italia maschile del Biathlon non riesce ad emulare le vittoriose colleghe e chiude al sesto posto la staffetta odierna valida per la tappa di Coppa del Mondo appena terminata ad Hochfilzen, in Austria. Gli azzurri, molto Bene per tre frazioni con Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Wndisch, pagano qualcosa di troppo con Thierry Chenal in chiusura. vince la Svezia davanti alla Norvegia, terzo gradino del podio per la Germania. nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo donne : la Wierer trascina l'Italia nella staffetta : Straordinaria la prova di Wierer, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto guadagnando oltre un minuto su tutte le ...

Biathlon - ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile - rimonta leggendaria di una supersonica Dorothea Wierer! : L‘ITALIA femminile del Biathlon centra l’impresa: ad Hochfilzen, località che porta benissimo ai nostri colori, per la seconda volta nella storia la staffetta azzurra vince una prova di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, Alexia Ruggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo mettono in riga tutte le avversarie e trionfano in una gara pazza, che corona un momento di forma incredibile di tutte le nostre atlete. nella prima frazione Lisa ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Francia favoritissima - Italia per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×7.5 km maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la zampata in una gara che vede la Francia, pur orfana di Martin Fourcade, favorita numero uno. Per quanto concerne la composizione della nostra Staffetta maschile ad ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : l’Italia punta alla vittoria! Vittozzi e Wierer guidano le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×6 km femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la vittoria in una gara che la vede tra le favorite assolute per il successo. Per quanto riguarda la composizione del quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa ...

