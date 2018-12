Biathlon | ITALIA PADRONA A HOCHFILZEN! Trionfo nella staffetta femminile | rimonta

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Francia favoritissima - Italia per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×7.5 km maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la zampata in una gara che vede la Francia, pur orfana di Martin Fourcade, favorita numero uno. Per quanto concerne la composizione della nostra Staffetta maschile ad ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : l’Italia punta alla vittoria! Vittozzi e Wierer guidano le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×6 km femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la vittoria in una gara che la vede tra le favorite assolute per il successo. Per quanto riguarda la composizione del quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : domenica rovente! Italia da vittoria nel Biathlon - c’è il gigante in Alta Badia : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

Biathlon oggi - Staffette Hochfilzen 2018 : programma - orari e tv. La composizione dei quartetti dell’Italia : Si chiude ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: oggi, domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 11.15 è in programma la staffetta femminile, mentre dalle ore 14.00 si terrà la staffetta maschile. Saranno al via entrambe le formazioni dell’Italia. Di seguito il programma completo delle Staffette di Hochfilzen con gli orari e le startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva ...

Biathlon - Staffette Hochfilzen 2018 : definiti i quartetti dell’Italia. Alexia Runggaldier vince il ballottaggio con Nicole Gontier : Si chiude ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 11.15 è in programma la staffetta femminile, mentre dalle ore 14.00 si terrà la staffetta maschile. Saranno al via entrambe le formazioni dell’Italia. Per quanto riguarda il quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa Vittozzi, poi toccherà ad Alexia Runggaldier, che ha vinto il ...

Biathlon - tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile : Dorothea Wierer prima con 5 affermazioni in tre diversi format : Una sprint davvero spettacolare in quel di Hochfilzen per Dorothea Wierer: l’azzurra è riuscita a vincere per la prima volta nella specialità nella Coppa del Mondo di Biathlon, nonostante un errore nell’ultimo poligono. La nativa di Brunico diventa così l’unica italiana ad aver vinto in tre format diversi (già si era imposta in individuale e mass start), nonché la prima per quanto riguarda le vittorie a quota cinque (dietro di ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : due vittorie per la Russia nelle staffette. Italia decima nella mista e undicesima nella singola : L‘IBU Cup di Biathlon dopo la tappa di Idre, in Svezia, che ha aperto la stagione si è fermata in Italia, per la precisione in Val Ridanna, da oggi a domenica: il programma odierno prevedeva la staffetta singola e la staffetta mista. Per l’Italia, che aveva saltato la prima tappa, oggi esordio con l’undicesimo posto nella prima prova ed il decimo nella seconda. nella staffetta singola ha vinto la Russia di Anastasija Morozova ...

Biathlon - si avvicina la tappa di Hochfilzen per gli azzurri : dieci gli atleti italiani convocati : dieci azzurri per la tappa di Hochfilzen: donne confermate in blocco, giovedì 13 si comincia con la sprint femminile Saranno dieci gli atleti italiani che parteciperanno alla seconda tappa stagionale di Coppa del mondo di Biathlon in programma a Hochfilzen, in Austria, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre. Le donne hanno meritato tutte la conferma, così la squadra italiana al via sarà la stessa che è andata in pista a Pokljuka. Dorothea ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le punte : Sono 10 i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Biathlon che si disputerà a Hochfilzen, in Austria, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre. Confermato quasi in blocco il gruppo che ha preso parte alle gare di Pokljuka: rispetto agli appuntamenti sloveni mancherà il solo Saverio Zini. Le punte di diamante della Nazionale, neanche a dirlo, saranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente prima e quarta nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : le percentuali al poligono degli italiani dopo la tappa di Pokljuka. Vittozzi e Wierer da sogno - Runggaldier e Chenal le sorprese : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, in Slovenia, la squadra italiana si è particolarmente distinta per le alte percentuali al tiro, soprattutto per quanto riguarda le donne. Perfezione a terra per Lisa Vittozzi ed Alexia Runggaldier, nel complesso percentuali molto elevate anche per Dorothea Wierer, capace di prendere la testa della classifica generale salendo due volte sul podio. Podio sfuggito per ben due ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Wierer e Vittozzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia ha la squadra più forte”. Vittozzi : “L’errore è da polli” : Arriva il secondo podio stagionale dalla Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, il primo a livello individuale: Dorothea Wierer chiude in seconda piazza la sprint di Pokljuka alle spalle di una inarrivabile Makarainen. Queste le parole alla FISI dell’azzurra nel post gara: “Sono contenta perché ho fatto uno zero sugli sci e e non male, ma ho fatto fatica perché la pista era un po’ ghiacciata e in queste condizioni per me ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : l'Italia ci crede nello sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 8 dicembre, . Giornata dell'Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e