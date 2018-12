Bbc - Molinari sportivo 2018 non inglese : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Francesco Molinari è stato nominato dalla BBC come sportivo mondiale del 2018 non britannico. Nell'anno d'oro che lo ha visto vincere in tutto il mondo e trascinare l'Europa nella Ryder Cup di Parigi, l'azzurro festeggia l'ennesimo riconoscimento. Che arriva dal più autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito. La vittoria nell'Open ...

Bbc - Molinari sportivo 2018 non inglese : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Francesco Molinari è stato nominato dalla BBC come sportivo mondiale del 2018 non britannico. Nell'anno d'oro che lo ha visto vincere in tutto il mondo e trascinare l'Europa nella Ryder Cup di Parigi, l'azzurro festeggia l'ennesimo riconoscimento. Che arriva dal più autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito. La vittoria nell'Open ...

Bbc celebra Molinari 'superstar globale' : Il very normal people dello sport italiano sembra aver conquistato tutti. Prima la Francia che attraverso l'Equipe, dopo aver trascinato l'Europa al trionfo in Ryder Cup, lo ha bollato come "il nuovo ...

Golf - la Bbc celebra Molinari : 'Superstar globale' : Il very normal people dello sport italiano sembra aver conquistato tutti. Prima la Francia che attraverso l'Equipe, dopo aver trascinato l'Europa al trionfo in Ryder Cup, lo ha bollato come 'il nuovo ...