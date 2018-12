Battisti | polizia brasiliana diffonde foto dei possibili travestimenti

Cesare Battisti - polizia brasiliana diffonde 20 identikit : “Attenzione - potrebbe essere travestito così per sfuggire all’arresto” : Venti possibili identikit di Cesare Battisti sono stati diffusi dalla polizia federale brasiliana, che dà la caccia all’ex terrorista italiano per il quale è stato firmato un ordine d’arresto e sono partite le procedure per l’estradizione. Ma poco prima dei due passi ufficiali da parte del governo per la sua cattura, Battisti è scomparso ed è irrintracciabile da diversi giorni. Le foto – presenti sul sito della polizia ...