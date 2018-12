Basket | Serie A | Brescia batte Cantù 81-63 | sesto ko consecutivo per i brianzoli

Basket - Serie A : tra Brescia e Cantù non c’è partita - la Germani “respira” in classifica : Basket, Serie A: Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù 81-63, i padroni di casa staccano gli avversari in classifica Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù è stato l’anticipo di mezzogiorno di questa giornata ricca di gare in Serie A. Uno scontro salvezza tra due squadre appaiate a quota sei punti ad inizio giornata. A staccarsi è stata Brescia, vittoriosa in un incontro senza storia quest’oggi. ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : nell’anticipo Trento supera Reggio Emilia e abbandona l’ultimo posto in classifica : Sfida salvezza estremamente delicata nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2018-2019 di Basket. La Dolomiti Energia Trento supera la Grissin Bon Reggio Emilia con il punteggio di 68-60 al termine di una partita condotta per ampi tratti dalla formazione di Maurizio Buscaglia, ma decisa soltanto negli ultimi minuti. Con questo successo la squadra di casa abbandona l’ultimo posto in classifica e si riporta proprio sulla ...

Basket - Serie A : Trento batte Reggio Emilia nello scontro salvezza : Basket, Serie A: Dolomiti Energia Trentino batte Grissin Bon Reggio Emilia nell’anticipo di campionato di questa sera Dolomiti Energia Trentino – Grissin Bon Reggio Emilia è stato l’anticipo della giornata di Serie A di Basket che si svilupperà nella sua interezza nella giornata di domani. Un vero e proprio scontro salvezza, dato che le due squadre ad inizio gara si trovavano distaccate solo di due lunghezze, 4 punti per ...

Basket femminile - 10a giornata Serie A1 2018-2019 : sfida tra Broni e Schio per il secondo posto - Venezia a Sesto San Giovanni per la decima vittoria : Si svolgerà domenica 16 dicembre la decima giornata del campionata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto due partite al termine del girone di andata, la classifica ha ormai assunto una fisionomia chiara. Venezia si è rivelata la formazione da battere e guarda tutti dall’alto forte delle nove vittorie in altrettante partite. Alle sue spalle, con quattro punti di distacco, la coppia formata da Schio e Broni ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : anticipo per la salvezza tra Trento e Reggio Emilia - Milano fa visita a Sassari - Venezia contro Brindisi : Decima giornata della Serie A di Basket che si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Dolomiti Energia Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia. Difficile da pronosticare ad inizio anno, ma a questo punto del campionato è una sfida salvezza, visto che si affrontano l’ultima e la penultima della classifica. Un match che può davvero essere importante e che può rilanciare una delle due formazioni e far piombare ancora di più in crisi ...

Calendario Serie A Basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Si disputa questo weekend la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Molte sono le partite e i temi interessanti che percorreranno i parquet dello Stivale in questo weekend. Il match di più alta classifica della giornata è quello tra la Reyer Venezia, seconda a quota 14, ma proveniente dalla sconfitta contro Varese, e l’Happy Casa Brindisi, a quota 10 punti dopo aver messo a frutto l’ottimo precampionato. Milano, dopo la ...

Diretta Fenerbahçe Milano/ Streaming video e tv : la serie negativa dell'Olimpia - Basket Eurolega - : Diretta Fenerbahçe Milano, Streaming video e tv: sul campo della capolista di Eurolega, l'Olimpia vuole interrompere la sua serie negativa.

Biella Siena/ Streaming video e diretta tv : sfida d'altri tempi! - Serie A2 Basket - : diretta Biella Siena Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, recupero 10giornata , mercoledì 12 dicembre, .

Basket - le migliori italiane della 9a giornata di Serie A1. Stefania Trimboli alla miglior gara in carriera - bene anche Giulia Natali e le nazionali : Nelle sei partite della nona giornata di Serie A1 2018-2019 si è visto un ampio segno lasciato da più di una giocatrice italiana. Accanto alle protagoniste usuali, che sono quelle che giocano più spesso in Nazionale, ce ne sono alcune meno attese o comunque già in rampa di lancio nelle selezioni azzurre giovanili. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. La miglior giocatrice del turno è senz’altro Stefania Trimboli. Non ingannino, nella ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Basket - Serie A : Milano sbriciola Cantù. Venezia frenata da Varese in casa : Dopo le vittorie di Torino il sabato e Pistoia nel'anticipo delle 12, la nona giornata di Serie A ha visto Milano far festa con Venezia inciampare. AVELLINO-PESARO 82-81 Con tanta sofferenza la ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Sassari espugna Bologna dopo un novembre da dimenticare - Bamforth mattatore della serata : Avrebbe certamente preferito un compleanno diverso Pietro Aradori: a rovinargli i trent’anni è il Banco di Sardegna Sassari, che batte la Segafredo Virtus Bologna al PalaDozza col punteggio di 74-86. Nonostante un primo quarto difficile, la prova degli uomini di Vincenzo Esposito è davvero encomiabile, di fronte a una Virtus che mostra tutte le sue difficoltà in Italia senza l’aiuto di Kelvin Martin, ancora fuori per infortunio. Gli ...

Serie A Basket - 9ª giornata : Sassari fa la voce grossa - Bologna ko : Sassari batte la Virtus Bologna nella nona giornata di Serie A di Basket e vola in ottava posizione in classifica Si è conclusa la nona giornata del campionato italiano di pallacanestro maschile: a chiudere le danze è stata la sfida tra Virtus Bologna e Sassari, che ha visto i sardi trionfare sulla squadra emiliana. Il match è terminato col punteggio di 74-86 e permette a Sassari di ottenere due preziosi punti che la portano a pari punti ...