Bankitalia | In Italia si eredita sempre più istruzione e status

Pil - Bankitalia taglia le stime per il 2018 : Sulla base dello scenario sulle informazioni al 27 novembre scorso, la crescita dell'economia italiana dovrebbe attestarsi attorno all'1% annuo per il triennio 2019-2021 . Sempre secondo l'istituto ...

Conte : con Bruxelles trattativa a oltranza. Bankitalia taglia il Pil : ... che può e deve produrre un cambio di prospettiva positivo per tutti stiamo lavorando proprio con questo obiettivo, rilancio dell'economia, equilibrio nei conti e rispetto degli impegni presi' ha ...

Bankitalia taglia le stime del Pil. Visco : più riforme per crescere : Brutte notizie per l’Italia: la crescita sta rallentando. Confermando i segnali negativi delle ultime settimane, nel suo rapporto sulle proiezioni macroeconomiche diffuso ieri Bankitalia ha rivisto al ribasso le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2018. Utilizzando i numeri del terzo trimestre di quest’anno, gli economisti di Via Na...

Bankitalia taglia le stime del Pil per il 2018 : scende allo 0 - 9% : "La crescita dell'economia italiana è stimata attorno all'1% annuo in tutto il triennio 2019-2021, gli effetti sull'attività economica delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio sarebbero contrastati dai più elevati tassi di interesse fin qui registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda interna", spiega Bankitalia.Continua a leggere

Conte : nessun ripensamento. Per Bankitalia pil +1% : Il ministro dell'economia Tria sta rientrando da Bruxelles dove rimangono i tecnici. "Non è stato affatto difficile convincere Salvini e Di Maio perché sin dall'inizio abbiamo seguito un percorso ...

Bankitalia gela il governo e taglia le stime di crescita : II governo punta tutto sulla crescita che - nelle ipotesi di Palazzo Chigi - dovrebbe "compensare" il deficit piaù alto, ma Banca d'Italia gela Conte e Tria rivedendo al ribasso le stime del Pil per quest'anno. Mentre a luglio aveva previsto una crescita dell'1,2%, nelle proiezioni macroeconomiche pubblicate oggi da Via Nazionale il dato viene rivisto all'1%. Ma includendo nel calcolo le informazioni di contabilità nazionale diffuse il 30 ...

