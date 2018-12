Arrivano anche gli auguri di Carlo e Camilla Così la royal family festeggia il Natale

Anche su Instagram Arrivano i messaggi vocali : Integrati nella chat privata Direct, possono durare fino a un minuto e si registrano proprio come su WhatsApp. Anche se in questo caso occorre tenere premuto il dito sull'icona del microfono

Anche dalle province di Savona e Genova Arrivano le concorrenti di "Miss Inverno" a Oneglia : Sono 25 le protagoniste, di cui 14 dalla provincia di Savona , un gruppo che fa la parte del leone, , sette da quella di Imperia, tre dalla provincia di Genova e una da Bergamo, di Miss Inverno 2018 ...

Moviola a 960 frame e modalità notturna Arrivano anche su POCOPHONE F1 : anche POCOPHONE F1 riceve un aggiornamento di MIUI 10 Global beta che porta la modalità video a 960 frame e la modalità notte nella fotocamera. L'articolo Moviola a 960 frame e modalità notturna arrivano anche su POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Malore in casa ma l'appartamento è chiuso - Arrivano anche i Vigili del fuoco VIDEO : Questa sera poco prima delle 20 allarme a Olgiate Comasco per un Malore in casa. Malore in casa ma l'appartamento è chiuso Un'anziana si è sentita male nel suo appartamento, all'ultimo piano del ...

Gilet Gialli Arrivano anche in Italia : “Siamo contro l’Europa” : Gilet Gialli nasce il coordinamento in Italia: affrontiamo l’Europa “Nasciamo per affrontare problematiche di categoria, in primis la Bolkestein e le tasse”. Così Giancarlo Nardozzi, presidente del Goia, Gruppo organizzato indipendente ambulanti di Torino, è promotore del ‘Coordinamento Italiano Gilet Gialli Italia’, nato su Facebook su esempio del movimento francese. “Al momento abbiamo una pagina sui social, ...

Le "storie" Arrivano anche su LinkedIn : Ma con alcune differenze: sono dedicate agli studenti universitari, saranno in parte collettive e dureranno una settimana in un flusso per ogni ateneo e per sempre sui profili degli utenti

Sul Tap ora Arrivano anche i pm : tre indagati : Lecce - Il fronte politico pareva essersi raffreddato dopo giorni bollenti scanditi dalle proteste dei pentastellati pugliesi, che accusano il governo gialloverde di essersi rimangiato le promesse ...

Anche in Nepal Arrivano i camerieri robot : Il ristorante Naulo di Kathmandu ha iniziato a utilizzare robot cameriere progettati e prodotti da una startup Nepalese, la Paaila Technology. L'inserviente bionico si chiama Ginger, è alto un metro e mezzo ed è progettato per comprendere sia il Nepalese che l'inglese. "Questo è il nostro primo camp

Le patch di novembre (e non solo) Arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 : La OxygenOS Open Beta 6 apporta diverse modifiche all'esperienza d'uso del primo flagship del 2018, introducendo peraltro le patch di sicurezza di novembre L'articolo Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Splendida gara di Bautista in Australia con la Ducati ufficiale : Arrivano i complimenti anche di Lorenzo : Jorge Lorenzo si complimenta con Alvaro Bautista per il suo quarto posto al Gp d’Australia: il tweet del maiorchino della Ducati In attesa dell’ultima gara del Trittico Asiatico, in programma domenica in Malesia, non si può far altro che parlare del Gp d’Australia, andato in scena ieri mattina sul circuito di Phillip Island. Maverick Vinales ha riportato la Yamaha sul gradino più alto del podio, seguito da Iannone e ...

F1 - pioggia di complimenti per Hamilton : sui social Arrivano anche quelli di… Rosberg [FOTO] : L’ex pilota tedesco si è complimentato con Hamilton per la vittoria del suo quinto titolo mondiale E’ stato l’unico pilota riuscito a battere Lewis Hamilton negli ultimi cinque anni, sfilandogli un titolo mondiale dopo una battaglia non solo sportiva, ma anche psicologica. Nico Rosberg adesso guarda la Formula 1 da ex, commentandola come opinionista per varie trasmissioni televisive. In occasione del quinto trionfo di ...

Apple - pronto un iPad a tutto schermo. E Arrivano anche i nuovi Mac : All'evento del 30 ottobre le novità di prodotto dopo il tradizionale settembre degli iPhone. Il tablet Pro guadagna il riconoscimento del viso e una connettività avanzata e avrà la superficie anteriore tutta display. Ma c'è spazio anche per il desktop e i portatili

I gelati Kinder Arrivano anche in Italia - Ferrero si lancia nel mercato dal 2019 : Dopo il lancio avvenuto quest'anno su alcuni mercati europei, coronato da successo, la Ferrero infatti ha deciso di far debuttare anche in Italia la sua nuova linea di gelati a marchio Kinder. Il Kinder bueno Cone, lo Stick e il Sandwich sbarcheranno nel nostro Paese a partire dal prossimo anno.Continua a leggere