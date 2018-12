Archeologia | ad Assuan rinvenuti i resti di una donna incinta risalenti a 3700 anni fa

meteoweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Una missione archeologica che coinvolge Università di Bologna e Università di Yale ha portato alla luce nella zona di, in Egitto, una sepoltura contenente idi una, morta probabilmente durante il parto. Risalente a 3.700fa, la tomba è stata rinvenuta quasi intatta in una piccola necropoli utilizzata da genti nomadi che provenivano dai deserti a sud dell’Egitto, nella regione nubiana. La scoperta didi questo tipo è pittosto rara e potrebbe rivelare nuove informazioni sulle condizioni delle donne in gravidanza nell’antichità.All’interno della tomba, il corpo dellaè stato trovato in posizione raccolta, girato sul fianco destro e avvolto in un sudario di pelle animale. Ladoveva avere circa 25ed era giunta al termine della gravidanza. “Lo scheletro del bambino è stato ritrovato tra le ossa pubiche della, a ...