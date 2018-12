Anticipazioni americane Beautiful | Katie e Donna scoprono chi ha sparato a Bill

Beautiful - Anticipazioni puntate americane : un nuovo amore : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: buone notizie per Taylor Beautiful va in onda in tutto il mondo da oltre trent’anni ormai ma il suo successo non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che nella soap opera americana farà il suo ritorno Taylor, l’ex moglie di Ridge e madre di Steffy e Thomas. E’ stata Taylor a sparare a Bill Spencer per proteggere l’onore di Steffy? Si ...

Beautiful - Anticipazioni americane : RICK e MAYA si separano!!! : Come vi avevamo già riportato, Karla Mosley, rientrata sul set di Beautiful da qualche settimana, tornerà in video, per quanto riguarda le puntate americane, a partire dal prossimo 20 dicembre. La sua MAYA Avant Forrester, infatti, mancava dalla scena da qualche mese, causa permesso maternità dell’attrice che, ad agosto, ha dato alla luce la sua primogenita Aurora. Non ci sarà a farle compagnia suo marito RICK, attualmente fuori dal cast ...

Beautiful Anticipazioni americane : Taylor rischia di ricadere nell'alcolismo : In seguito alle accuse di Hope e Brooke, Taylor è molto depressa e rischia di ricadere in un vecchia e pericolosa dipendenza.

Beautiful Anticipazioni americane : Rick e Maya si lasciano - il triste ritorno di lei : anticipazioni americane Beautiful: Maya torna a Los Angeles senza Rick I telespettatori americani hanno già assistito all’uscita di scena di Rick e Maya a Beautiful. Ora dovranno riaccogliere uno dei due, che però tornerà in scena con una notizia davvero inaspettata. Ebbene a fare il suo ritorno, secondo gli ultimi spoiler, è proprio l’Avant. Quest’ultima […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Rick e Maya si ...

Beautiful Anticipazioni americane : Caroline tenta di uccidere Bill Spencer : Caroline, fuoriosa e intenzionata a vendicarsi dello zio, corre in ospedale pronta astaccare il respiratore che lo tiene in vita.

Beautiful - Anticipazioni americane : HOPE pone un ultimatum a LIAM : Nelle puntate americane di Beautiful la “questione Taylor Hayes” sta destabilizzando l’equilibrio che Steffy Forrester e HOPE Spencer hanno costruito nei mesi mettendo da parte gli attriti, nel tentativo di riavvicinarsi e, soprattutto, di creare un ambiente familiare sereno per le loro bambine: Kelly, la figlia di Steffy, e la piccola che HOPE porta in grembo. Ma ora che le Logan hanno scoperto la verità sul tentato omicidio ...

Beautiful Anticipazioni americane : Maya torna a Los Angeles senza Rick : Il ritorno di Maya, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni dell'attore Jacob Young, confermerebbe una rottura tra Maya e Rick.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Ridge e Steffy uniti per difendere Taylor : Il tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, attualmente protagonista delle puntate italiane di Beautiful, tornerà ad essere di grande attualità nelle trame americane. A circa un anno dal ferimento del magnate, infatti, Taylor Hayes si presenterà ancora a Los Angeles con un obiettivo ben preciso: stare vicina a Steffy e Kelly, proteggendole da tutti coloro che potrebbero mettere in pericolo la loro felicità. Il fatto la porterà presto allo ...

Beautiful - Anticipazioni americane : KATRINA BOWDEN sarà FLO : Anno nuovo, volti nuovi. Ad inizio 2019, nelle puntate americane di Beautiful, farà il suo ingresso in scena Flo, interpretata dall’attrice KATRINA BOWDEN, nota soprattutto per la sua partecipazione alla sitcom 30 Rock. Il suo primo episodio è quello che andrà in onda il 14 gennaio 2019 (noi italiani con ogni probabilità dovremo aspettare il prossimo autunno). Stando a Tv Line sarà un ruolo sotto contratto e quindi Flo farà parte del cast ...

Beautiful Anticipazioni americane : Bill ha un'altra occasione con Will grazie a Katie : I documenti che riconoscono a Bill nuovamente tutti i diritti genitoriali sul figlio Will sono pronti e lo Spencer si reca da Katie per firmarli e trascorrere finalmente del tempo con il suo piccolo.

Beautiful - Anticipazioni americane : TAYLOR - ecco dove andrà a vivere : Nelle puntate americane di Beautiful, TAYLOR Hayes prenderà la decisione di non lasciare Los Angeles e dunque di tornare a vivere in città in modo stabile, almeno per il prossimo periodo. La psichiatra, visto quello che ha fatto contro Bill Spencer mesi fa, ha al momento sospeso la propria attività medica e sta affrontando lei stessa una terapia; nell’episodio in onda negli Stati Uniti il 10 dicembre, tra l’altro, l’attrice ...

Beautiful Anticipazioni americane : Taylor trova conforto in Reese Buckingham : La Hayes troverà conforto nel suo nuovo amico Reese Buckingham. I due scopriranno di avere una certa affinità, alimentata da una evidente attrazione.

Anticipazioni americane Beautiful : Ridge scopre chi ha sparato a Bill : Beautiful Anticipazioni puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Ridge scopre la verità Dopo Brooke, anche Ridge scopre chi ha sparato a Bill Spencer. Nelle ultime puntate americane di Beautiful lo stilista è stato informato dalla figlia Steffy. Taylor ha sparato a Bill: la donna ha cercato di vendicarsi per quanto accaduto alla figlia. […] L'articolo Anticipazioni americane Beautiful: Ridge scopre chi ha sparato a Bill proviene ...

Beautiful Anticipazioni americane : Natale di pace per Forrester - Logan e Spencer : Come è già avvenuto per il Ringraziamento le tre famiglie della soap ritrovano serenità in occasione del Natale. Tutto filerà liscio!