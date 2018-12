ANDREA DAMANTE ' Giulia De Lellis? Funzioniamo e lavoriamo anche da single'

ANDREA DAMANTE stupisce su Giulia De Lellis e fa un annuncio : Giulia De Lellis: Andrea Damante parla del loro lavoro da single Andrea Damante intervistato da Tv Blog riguardo al suo nuovo lavoro ha parlato anche di Giulia De Lellis, ma non ha menzionato affatto l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne rispondendo alla domanda se fosse per caso preoccupato che la fine della relazione con Giulia potesse ripercuotersi negativamente anche sulla sua carriera tv ha stupito tutti, affermando che non ...

ANDREA DAMANTE a Blogo : "Io super single. Giulia De Lellis? Lavora anche senza di me" : Intervistato da TvBlog in occasione del suo debutto da conduttore di MTV 18 OF ‘18, la classifica delle 18 migliori canzoni che ci hanno accompagnato nel corso del 2018 in onda stasera, domenica 16 dicembre alle 20 su Mtv (canale 130 di Sky), Andrea Damante ha parlato anche della sua situazione sentimentale e della sua ex Giulia De Lellis. Il dj e produttore veronese si è dichiarato "super single" nonostante sia stato recentemente ...

ANDREA DAMANTE a Blogo : "Debutto da conduttore tv - ma la mia musica resta la priorità" : "In tv manca la musica, mancano programmi come Top of the pops e Trl; dal 2000 ha subito un calo, ma adesso sta tornando in auge. Oggi tutto ciò che gira intorno ala musica sta andando fortissimo, quindi serve un contenitore tv che ne parli". Ne è convinto Andrea Damante, scelto da Mtv (visibile in esclusiva su Sky al canale 130) per celebrare l’anno che sta per finire con MTV 18 OF ‘18. In onda stasera, domenica 16 dicembre alle 20 ...

ANDREA DAMANTE conduttore di "MTV 18 of '18"/ Irama assente - il web insorge : 'perché non c'è?' : Andrea Damante conduttore di "MTV 18 OF '18" in onda il 16 dicembre, alle 20. Sui social scoppia la polemica per l'assenza di Irama.

ANDREA DAMANTE avvistato con Chiara Biasi. Cosa c’è tra i due? Guarda la FOTO : Cominciamo subito ringraziando la dolce talpina che molto gentilmente ci ha inviato la segnalazione di cui a breve vi parleremo. Ieri sera, in quel di Milano, sono stati avvistati insieme Andrea Damante e Chiara... L'articolo Andrea Damante avvistato con Chiara Biasi. Cosa c’è tra i due? Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ANDREA DAMANTE e Giulia De Lellis : “siamo come in Dawson’s Creek” : Dopo due anni d'amore, e milioni di follower Instagram, è da tempo tutto finito tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Se quest'ultima ha ritrovato l'amore al fianco di Irama, Damante ha più volte ribadito di essere single.Ma è dalle pagine dell'ultimo numero di Vanity Fair che Andrea è tornato a parlare della storia che fu, paragonando il loro amore ad una serie tv molto celebre.prosegui la letturaAndrea Damante e Giulia De Lellis: ...

L’ex di Zaza avvistata con ANDREA DAMANTE : Chiara Biasi e il deejay si appartano fuori da una discoteca [FOTO] : Chiara Biasi insieme ad Andrea Damante, la fashion blogger e il deejay fuori da una discoteca milanese chiacchierano da soli Chiara Biasi e Andrea Damante. Dopo la voce di gossip che avrebbe voluto il deejay veronese accanto all’ereditiera Maya Henry (VEDI QUI), l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ compare accanto alla fashion blogger fuori da una discoteca a Milano. I due si sono appartati fuori dal The Club, dopo ...

ANDREA DAMANTE : parole 'al miele' su Giulia De Lellis e paparazzata con Chiara Biasi : In occasione del lancio della sua nuova avventura professionale su MTV, Andrea Damante è stato intervistato da Vanity Fair; in questo faccia a faccia che ha avuto con un giornalista, il dj non ha potuto non rispondere ad alcune domande sulla sua famosissima ex fidanzata. Dopo aver ripercorso la relazione con Giulia De Lellis, che ha definito 'vera e pura', il veronese l'ha paragonata ad una nota serie tv che, non appena viene nominata, non si ...

ANDREA DAMANTE pensa ancora a Giulia De Lellis? La confessione : Andrea Damante fa una confessione su Giulia De Lellis Andrea Damante è tornato a parlare di Giulia De Lellis nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. L’ex tronista di Uomini e Donne ha paragonato l’ex fidanzata Giulia De Lellis a Dawson’s Creek. I due hanno vissuto due anni intensi d’amore, di cui quattro vissuti nel salotto di Maria De Filippi: “La nostra è stata una bellissima storia. I ...

ANDREA DAMANTE - l’intervista. Giulia De Lellis? : “Come Dawson’s Creek” : Andrea Damante, l’intervista. Le parole su Giulia De Lellis: “È un po’ come quando io vedo Katie Holmes e non riesco a non pensare a Dawson’s Creek” Andrea Damante torna a parlare di Giulia De Lellis, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La chiacchierata con il magazine ha avuto come fulcro il suo nuovo progetto, […] L'articolo Andrea Damante, l’intervista. Giulia De Lellis?: “Come Dawson’s ...

ANDREA DAMANTE debutta su Mtv : «La mia (nuova) vita per la musica» : Andrea Damante, il debutto su MtvAndrea Damante, il debutto su MtvAndrea Damante, il debutto su MtvAndrea Damante, chi avrebbe voluto essere una volta cresciuto, l’ha capito una sera d’estate. L’aria era calda, carica di una tensione che non sarebbe mai esplosa. «Mia zia», racconta, «aveva organizzato una festa: aveva addobbato il giardino della casa al mare, messo su le casse, acceso lo stereo». Eppure il party non era mai decollato, quasi che ...

ANDREA DAMANTE si fotografa nel posto dove conobbe Giulia De Lellis - i fan : 'Riprenditela' : E' bastato uno scatto pubblicato su Instagram da Andrea Damante, ad accendere l'entusiasmo di quelle fan che ancora sperano di rivederlo in coppia con Giulia De Lellis. Il tronista, all'indomani dall'ospitata al Grande Fratello VIP, ha deciso di farsi immortalare vicino al Colosseo, in piedi sullo stesso muretto dove avvenne la sua prima esterna a Uomini e Donne con l'ex fidanzata. Sotto a questa foto sono stati scritti tantissimi commenti da ...

Giulia De Lellis e ANDREA DAMANTE - una foto scatena i fan : “Corri e riprenditela!” : Andrea e Giulia news: una foto dell’ex tronista di Uomini e Donne fa tanto parlare Nonostante non stiano più insieme, molti fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis li vorrebbero vedere di nuovo come coppia. Giulia ha fatto intendere più volte che non avrebbe potuto esserci alcun futuro con l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante, una foto scatena i fan: “Corri e riprenditela!” ...

Grande Fratello Vip : sorpresa per Monte. ANDREA DAMANTE ospite? : Andrea Damante torna al GF Vip per fare una sorpresa a Monte? Stasera andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 3. E poco fa la pagina instagram SpySee.it ha rivelato che uno degli ospiti di stasera del reality condotto dalla Blasi sarà Andrea Damante. Difatti, secondo la pagina social, l’ex fidanzato della De Lellis sarà in studio in veste di deejay con il compito di animare con la sua musica e la sua verve tutto lo studio, compresi ...