Ancelotti: «Milik da quella posizione è bravo, ci alleniamo tanto sulle punizioni»

(Di domenica 16 dicembre 2018) «Cimolto» Conferenza stampa di Carlodopo Cagliari-Napoli 0-1.«Ho fatto risposare alcuni giocatori che avevano speso molto col Liverpool, volevo una squadra fresca, volevo utilizzare di più sulla destra Ounas e mettere Fabian Ruiz e Zielinski alle spalle diDomanda sul ruolo dinella decisione di far calciare la punizione a«In allenamento cimolto,inè molto, come Mario Rui. Dall’altra parte sono più bravi Insigne e Mertens»«Il Cagliari ha giocato bene, nel secondo tempo potevamo andare in vantaggio nei primi 15 minuti. Abbiamo fatto fatica a prender ritmo dopo il primo quarto d’ora della ripresa. Il Cagliari è una squadra che in questo stadio non aveva mai perso, ha dimostrato forza, animo, organizzazione. La partita è stata veramente complicata, ci abbiamo ...