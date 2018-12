Ancelotti | ' Il gol? C' è stato un malinteso'

Napoli - Mertens insegue il gol numero 100 ma Ancelotti spinge per l’acquisto di una punta : le ultime : Dries Mertens rappresenta senza dubbio il bomber del Napoli delle ultime stagioni, almeno di quelle successive alla partenza di Higuain in direzione Torino. Un bomber per certi versi inaspettato alla luce del suo ruolo originario: il belga, infatti, nasce ala e solo in seguito all’incontro con Sarri e all’emergenza punte del Napoli (Milik infortunato e Gabbiadini poco convincente) fu spostato al centro con i risultati che sono ...