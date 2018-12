Aeroporto Trapani | grido d' allarme a Regione Sicilia per riduzione voli Entro il 15

Musumeci non ha mai abbanondato l'Aeroporto di Trapani al suo destino : 'Il Governo regionale e il Presidente Musumeci non hanno mai pensato di abbandonare il nostro aeroporto al suo destino e chi dice il contrario lo fa solo per becera strumentalizzazione politica', spiega l'Avv.Vincenzo Maltese Presidente del circolo Diventerà Bellissima di Trapani. 'Basti pensare alla ricapitalizzazione di Airgest senza la quale la società avrebbe chiuso, e al il via ...