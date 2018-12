A Natale regala il benessere visivo con i nuovi modelli di Serengeti

Da Xiaomi Redmi 6 Pro a Honor 9 Lite : 4 smartphone a meno di 250 euro da regalare a Natale : Chi dice che spendendo poco si ottiene risparmio con scarsa qualità? Il mercato della telefonia è in continua evoluzione permettendo di sborsare pochi soldi ma ottenere un device perfetto per ogni tipo di attività, nonché un ottimo regalo last minute per queste feste di Natale. Scopriamo insieme quattro smartphone da poter comprare spendendo anche meno di 200 euro, sfruttando le offerte lampo per i regali dell'ultimo minuto. Huawei P20 Lite La ...

Natale - Coldiretti : un italiano su 4 regala cibo e vino : Il 24% degli italiani, quasi uno su quattro, ha scelto di regalare per le festività di fine anno vini, spumanti o prodotti alimentari tipici da mettere sotto l’albero ed imbandire le tavole delle feste dove sempre piu’ spesso si parla del cibo servito e della sua storia: è quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro per i regali la maggioranza del 47% delle famiglie italiane ha fissato un budget sotto i 100 euro, ...

Google augura buon Natale alle Guide Locali regalando loro un paio di calzini natalizi : Il Natale è oramai alle porte e con lui sono pronti ad arrivare anche i regali meno apprezzati dai ragazzi di tutte le […] L'articolo Google augura buon Natale alle Guide Locali regalando loro un paio di calzini natalizi proviene da TuttoAndroid.

Regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea : Google sta riscontrando qualche problema tecnico con le spedizioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: le tempistiche indicate sul sito potrebbero allungarsi di qualche giorno, andando oltre il Natale. L'articolo Regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea proviene da TuttoAndroid.

Regali di Natale deluxe : le idee beauty più speciali da regalare e regalarsi : Pat McGrath Labs Metalmorphosis 005 Eye Kit Everything Un make up kit prezioso creato da una delle make up artist più famose al mondo: Pat McGrath. All'interno ombretti e polveri illuminati extra ...

La donna Angelo che a Natale regala angioletti ai malati in ricordo del figlioletto morto : La storia di Tania che ogni anno per il giorno di Natale si veste da Angelo e distribuisce piccoli putti di ceramica ai ricoverati in ricordo del figlioletto morto tragicamente ad appena 7 mesi in un incidente in cui lei è rimasta ferita. "Lo faccio in ricordo di Gabriele, battezzato la notte di Natale. Quando ero in ospedale lo immaginavo come un Angelo che mi aiutava ad alzarmi"Continua a leggere

Cinque divertenti gadget tecnologici low cost da regalare a Natale : Robot, videogiochi rétro, curiose t-shirt e altri divertenti gadget, ottimi come idee regalo per il prossimo Natale

A Natale regala un biglietto a teatro. Sconti e idee regalo per acquisti entro il 24 dicembre 2018 per assistere a uno spettacolo presso Il ... : ...00 2, 1 persona: 3 biglietti per 3 spettacoli: - DON CHISCIOTTE o DON GIOVANNI - ENRICO BERTOLINO - INVITO ALLA LIRICA 1° settore ' 85,00; 2 ° settore ' 75,00 3, 2 persone: per ciascuna 2 spettacoli /...

Cosa regalare ad un uomo per Natale : Cosa regalare ad un uomo per Natale? Una domanda ricorrente, soprattutto in questo periodo. Beh, la risposta non è immediata e occorre tenere conto di vari aspetti. Ma oggi, vorrei discostarmi un po’ dal classico per trovare delle soluzioni alternative ai classici regali di Natale. Vediamole insieme! Regali alternativi per il proprio compagno/ marito/ fidanzato Anche se lo si conosce bene o se abbiamo passato tanti anni con lui, non è ...

I migliori smartphone da regalare a Natale : migliori smartphone del 2018 per NataleHuawei Mate Pro 10iPhone XS MaxSamsung Galaxy Note 9Google Pixel 3 XLOnePlus 6T McLarenXiaomi Mi Mix 3LG G7 ThinqAsus Zenfone 5ZHonor 10Poco F1Oppo RX17 ProQuali sono i migliori smartphone del 2018 che possono anche essere le scelte migliori come idea regalo per il Natale ormai imminente? Abbiamo scelto 9 modelli che si piazzano in vetta a questa classifica grazie a design innovativi, schede tecniche di ...

Le migliori cuffie audio da regalare a Natale : Cinque ottimi modelli di cuffie da regalare a Natale, da auricolari senza fili low cost a raffinate soluzioni dalle elevate...

I libri di cucina da regalare a Natale 2018 : Cibo, la storia illustrata di tutto ciò che mangiamoPantone FoodmoodIn cucina, Grande Libro della cucina Italiana Le carte del vino. Atlante dei vigneti del mondoCocktail per tutti i gustiPeppe Guida. Questa terra è la mia terra. Il mio Sud in 60 ricetteDolci per pigriRicette della buonanotteBirreCoffee SapiensLibrottigliaI dolci di Vale cucina e fantasiaIl ricettario con tutti i grandi piatti della cucina italiana, delle specialità mediterranee ...

A Natale si può regalare un'esperienza di viaggio con un voucher : ... la crociera pensata per conquistare i non crocieristi Idee di viaggio Le tappe della crociera intorno al mondo Borghi Mercatello sul Metauro, il borgo medievale nelle Marche Notizie Nel 2019 Costa ...

Il testamento di Giulia - morta a 10 anni : 'A Natale regalate i miei giochi ai bimbi poveri' : Il suo ' testamento ' racconta di una bambina davvero speciale. Giulia è morta a 10 anni, nel maggio scorso, stroncata da un tumore contro il quale aveva combattuto per 4 anni e mezzo. Ma prima di ...