A 110 anni dal terremoto ora i baraccati trovano casa

Mareggiata Liguria : nel Genovese 110 mln danni in 27 comuni : Sono 27 i comuni della provincia di Genova danneggiati dalla Mareggiata e dal vento eccezionale di fine ottobre, da Arenzano a Moneglia lungo la costa fino a Rossiglione, Busalla e Gorreto nell’entroterra. E’ quanto emerge dall’analisi dei modelli presentati dalle imprese alla Camera di Commercio ed elaborati dagli uffici camerali. I modelli inviati sono 485 ma il totale e’ destinato a salire perche’ il termine per ...

Polonia - morta suora di 110 anni : nel 1943 fu arrestata dai nazisti per aver nascosto diversi ebrei nel suo convento : Aveva 110 anni e durante la Seconda guerra mondiale aiutò molti ebrei, in particolare bambini, a salvarsi dalla persecuzione nazista. È morta venerdì nel convento domenicano di Cracovia, in Polonia, dove viveva da 90 anni, la suora più vecchia del mondo, Cecylia Roszak. Nata il 25 marzo 1908, a Kielczew, nel Voivodato della Grande Polonia, suor Cecylia entrò in monastero all’età di 21 anni dopo il diploma alla State Trade and Industrial School ...