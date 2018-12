16 dicembre - Concerto del Soundiff Christmas Music Festival a Barletta

Scaletta del concerto di Fiorella Mannoia all'Arena di Verona in tv e streaming il 15 dicembre : 100 i concerti che ha tenuto in tutto il mondo, anche se dopo la data di New York ha deciso che non era ancora arrivato il momento di fermarsi e ha scelto di annunciare un tour estivo che ha tenuto ...

Scaletta del concerto di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona in tv e streaming il 15 dicembre : Il concerto di Fiorella Mannoia all'Arena di Verona torna in tv dopo la prima messa in onda del mese di agosto con la quale i telespettatori avevano potuto rivivere le emozioni del live che l'artista romana ha tenuto nell'ambito del tour organizzato per il supporto di Combattente. Lo spettacolo sarà quindi una nuova occasione per assistere allo spettacolo che l'artista ha pensato di portare nella prestigiosa cornice dell'anfiteatro ...

Fiorella Mannoia Arena di Verona stasera in tv 15 dicembre : scaletta e dove vedere il concerto : stasera in tv, sabato 15 dicembre 2018, va in onda Canale 5 il concerto-evento di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona con molti ospiti. Si tratta del concerto che si è tenuto lo scorso 7 settembre per festeggiare i 40 di musica dell’artista. SCOPRI COSA C’È IN TV Fiorella Mannoia Arena di Verona stasera in tv 15 dicembre: dove vedere il concerto Il concerto di Fiorella Mannoia Arena di Verona va in onda sabato 15 ...

Il 12 dicembre 1970 si teneva l’ultimo concerto dei Doors - con una disastrosa performance di Jim Morrison : Quella sera al Warehouse di New Orleans, il 12 Dicembre 1970 si teneva l'ultimo concerto dei Doors, e tutti i presenti che attendevano Thcoupitoulas Street ancora non sapevano che stavano assistendo alla storia. Jim Morrison era diverso, non era più il sex symbol sciamanico che ammaliava le donne presenti, che incantava il pubblico con i suoi proclama, le sue poesie, la sua voce così potente e profonda e la sua presenza scenica che lo aveva reso ...

Andrea Bocelli con Voices of Haiti in concerto il 12 e 13 dicembre : tutti i dettagli : Andrea Bocelli con Voices of Haiti porterà la sua musica al Madison Square Garden nelle serate del 12 e 13 dicembre, così come è stato annunciato dall'artista. Il collettivo di voci bianche sarà quindi insieme ad Andrea Bocelli per due serate all'insegna della musica, a circa due mesi dal rilascio del nuovo album di inediti che ha voluto intitolare Sì, avvenuta il 26 ottobre scorso. Il progetto è nato da un'idea di Andrea Bocelli ...

Siena - il 31 dicembre Concerto di Capodanno in Piazza del Campo con Alex Britti : La festa di Capodanno 2019 a Siena, in Piazza del Campo, sarà animata dal concerto di Alex Britti. La sera di lunedì 31 dicembre, il cantante e musicista romano piazzerà il microfono sulla Piazza senese più importante per festeggiare insieme ai turisti e agli abitanti di una delle città più natalizie d'Italia. In molti, infatti, non sanno che il panforte, i ricciarelli e altri dolci tipici del periodo di Natale sono originari proprio della città ...

AMICI 18/ Diretta - eliminati e sfida : messaggio di cordoglio per il concerto di Sfera Ebbasta - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : AMICI 18, anticipazioni e Diretta 8 dicembre, eliminati e sfida a squadre nella nuova puntata del programma: Giordana e i suoi a rischio?

John Lennon Night - l’8 dicembre due film e un concerto nell’anniversario della sua scomparsa : L'8 dicembre il canale VH1 dedicherà l'intera programmazione serale alla John Lennon Night per ricordare la morte dell'ex beatles. L'8 dicembre 1980 John Lennon morì investito da 5 proiettili esplosi dalla pistola di Mark David Chapman, che lo attendeva all'ingresso del Dakota Building, residenza che l'ex beatles aveva a Manhattan, New York. I due si erano già incontrati nel pomeriggio, quando Chapman era accorso sotto l'abitazione di John ...

Natale a Rimini : gli appuntamenti - concerto gratuito di Nek in piazza il 31 dicembre : Inoltre saranno organizzati spettacoli itineranti per grandi e piccoli, con un fitto programma di giochi, animazione e spettacoli. In calendario 5 serate con i comici da Zelig: Fabrizio Fontana , ...

Perché non puoi perderti il concerto de Il Pagante a Milano il 6 dicembre : Ci vediamo al Fabrique! The post Perché non puoi perderti il concerto de Il Pagante a Milano il 6 dicembre appeared first on News Mtv Italia.

Albano e Romina : il 27 dicembre Concerto al Palasport di Bolzano : Proseguono gli impegni di una delle coppie musicali più amate come Albano e Romina che sono impegnati in nuovi progetti sul piccolo schermo. Ci sono progetti in corso per i due cantanti ma nel frattempo la coppia canora tornerà ad esibirsi in Italia con un concerto atteso nel mese di dicembre che registra il sold out e pone fine alla tournée di quest'anno. In questi mesi sono stati capaci di fare il tutto esaurito nel mondo ma c'è grande ansia ...

Calcutta – Tutti in Piedi al cinema a dicembre con il concerto sold out all’Arena di Verona : tutte le sale : Calcutta – Tutti in Piedi, negli UCI cinema a dicembre. Il film evento diretto da Giorgio Testi racconterà il concerto di Calcutta all’Arena di Verona e sarà nelle sale cinematografiche del circuito Uci per tre serate, dal 10 al 12 dicembre. Il film è distribuito da Lucky Red e si concentra esclusivamente sul concerto che Calcutta ha tenuto lo scorso 6 agosto davanti a 13.000 fan nella magica cornice dell'Arena di Verona, sold out con diversi ...

I Retroscena di Blogo : Albano e Romina Power presto in Tv - intanto in concerto a Bolzano il 27 dicembre : Importanti progetti televisivi li vedranno impegnati nei prossimi mesi. Di chi parliamo? Ci riferiamo alla coppia canora più bella e più amata della musica italiana. Per Albano e Romina Power nei primi mesi del prossimo anno ci potrebbero essere nuovi impegni sul piccolo schermo italico per ora top secret ed in fase di progettazione. Qui su TvBlog vi daremo conto molto presto di cosa si tratta, ma intanto la coppia canora tanto amata ...