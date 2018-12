YouTube | in tre mesi rimossi quasi 8 milioni di video

YouTube perde la prima battaglia dello streaming : Originals sarà gratuito dal 2019 : Youtube fallisce l'operazione Netflix. Dal 2019, Originals, il servizio che propone su abbonamento serie tv e film originali, non sarà più a pagamento. Sarà gratuito e interrotto dalla pubblicità. Una sterzata che arriva dopo appena otto mesi. Originals era stato battezzato a maggio, con un abbonamento che includeva anche Youtube Music (il servizio che incrocia streaming in stile Spotify con un ...

La petizione online contro l’articolo 13 (legge europea sul copyright) che potrebbe danneggiare YouTube #saveyourinternet : L’articolo 13 fa parte della legislazione europea sul copyright creata con l’intento di tutelare meglio la creatività e permettere ai titolari del copyright di proteggere i propri contenuti online in modo efficace. Noi sosteniamo gli obiettivi dell’articolo 13, ma la versione attuale proposta dal Parlamento europeo potrebbe avere gravi conseguenze non previste che cambierebbero il Web così come tutti lo conosciamo ...

YouTube lancia #SaveYourInternet contro l’Articolo 13 che potrebbe rivoluzionare il web : Se avete fatto l’accesso su YouTube in questi giorni vi sarà sicuramente comparso un avviso riguardante l’Articolo 13 per informarvi su cos’è e perché potrebbe essere un disastro per i contenuti sul web. Cos’è l’Articolo leggi di più...

YouTube - film in streaming gratis per gli utenti : Il servizio sarà presto disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, con un centinaio di titoli del passato. Tra i film più noti e amati che saranno disponibili gratis su YouTube , troviamo ...

Ecco come YouTube propone video estremi e fake news e ti tiene incollato allo smartphone | : IL CODICE Youtube - Dal Ponte Morandi ai vaccini, l'algoritmo di Google suggerisce contenuti sempre più radicali. Tra complotti e misteri, Ecco i risultati dell'inchiesta di Sky TG24 che per la prima ...

YouTube e i video estremi : il metodo dell'inchiesta di Sky TG24 - : Per analizzare migliaia di video raccomandati in italiano, abbiamo utilizzato un software messo a disposizione dal progetto AlgoTransparency. I risultati sono stati poi confermati con ricerche manuali.

“Il codice YouTube” - come gli algoritmi del web influenzano le nostre convinzioni. L’inchiesta su Sky Tg24 : Internet e i social media influenzano sempre di più le nostre convinzioni, ma quanto siamo consapevoli di questo potere? Se ne parla nello speciale Sky Tg24 Inside “Il codice Youtube”, in onda domani, mercoledì 14 novembre alle 21 su Sky Tg24 e disponibile su Sky On Demand. L’approfondimento, condotto da Alessio Viola mostra come fake news e tesi non verificate circolino sempre più facilmente, attraverso un fenomeno di diffusione in cui le ...

Tutti pazzi per i tre YouTuber più conosciuti del web : Una domenica in compagnia dei tre YouTuber più conosciuti del web: MeControTe, LaSabri e Jack Nobile. È l'evento che si è svolto ieri pomeriggio presso il parco acquatico di Torvaianica, Zoomarine. E ...

Diretta streaming presentazione OnePlus 6T : orario in Italia e video YouTube (29 ottobre) : Era prevista per domani la presentazione OnePlus 6T, poi spostata ad oggi, lunedì 29 ottobre, alle ore 16 Italiane, per evitare l'accavallamento con il keynote di Apple, in programma per domani. In presa live da New York conosceremo più da vicino il nuovo top di gamma del produttore cinese, a margine dell'evento 'Unlock The Speed'. Sappiate che avrete tutti la possibilità di seguire la Diretta streaming della presentazione OnePlus 6T, ...

Guardare un video mentre si naviga per cercarne un altro : YouTube espande il miniplayer : (Immagine: Youtube blog) Youtube ha rilasciato un aggiornamento che permetterà agli utenti di navigare da computer mentre si guarda un video senza interromperne la riproduzione. Per accedere alla funzione del miniplayer è ora disponibile un nuovo tasto sul video in riproduzione. Cliccandolo il video verrà ridotto in basso a destra continuando a essere riprodotto e permettendo così di navigare all’interno di Youtube senza ...

E mentre YouTube è down - un’altra piattaforma se la ride : YouTube ha avuto alcuni problemi di stabilità questa settimana ed è rimasto inattivo per molti minuti, interessando diversi Paesi come Stati Uniti, Brasile, Giappone, Australia, Sud-Est asiatico e Europa occidentale. Anche se sono passati solo leggi di più...

YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati : Con un post sul blog ufficiale, il team di Google annuncia il lancio di un nuovo servizio dedicato agli inserzionisti pubblicitari su YouTube L'articolo YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati proviene da TuttoAndroid.

YouTube down per oltre un'ora in tutto il mondo : Il servizio di video streaming YouTube è stato irraggiungibile per oltre un'ora in numerose località di tutto il mondo. YouTube ha confermato il disservizio in un tweet sul suo profilo ufficiale, ma nello scusarsi per l'inconveniente, ha per ora preferito non rivelare quali siano stati i motivi dell'interruzione ...