X Factor 12 | Anastasio | “Non sono fascista | tutta fuffa I like a certo post li ho messi

Il vecchio assunto secondo il quale il pubblico televisivo sa riconoscere la qualità ha visto l'ennesima conferma durante la finale di X Factor 2018. Anastasio, da Meta di Sorrento, si è subito rivelato come il concorrente che avrebbe raccolto l'interesse dei telespettatori tanto da vincere la gara con Naomi grazie al 70% dei televoti.

X Factor, piovono accuse su Anastasio dopo la vittoria Anastasio è il vincitore di X Factor 2018 e nessuno ha intenzione di mettere in discussione il suo talento né il merito. Tuttavia non sono mancate critiche e accuse al rapper che però riguardano il suo privato.

Durante la finale di X Factor che ha visto prevalere il rapper napoletano Anastasio non tutti hanno notato un particolare: l'artista, in attesa del verdetto insieme alla concorrente Noemi e al ...

Il rapper Anastasio è stato appena incoronato vincitore di X Factor 12, rispettando i pronostici e dopo aver a lungo dominato il programma. Un giovane rapper di talento dunque, che ha saputo convincere per i suoi testi oltre che per le abilità tecniche. La finale di X Factor terminata con l'agognata vittoria, è stata quindi e comprensibilmente una grandissima gioia per il cantante, una di quelle serate che si sognano in cameretta fin da ...

Milano, askanews, - Anastasio è il vincitore della edizione di X Factor 2018. Dai quarantamila aspiranti concorrenti presentatisi alle selezioni si è concluso così il lungo cammino della trasmissione ...

Ogni anno, quando inizia la stagione di X Factor ci si aspetta sempre una 'caduta'. Qualcosa, che come per il Grande Fratello faccia dire: "Basta non se ne può più" ed invece, puntualmente, ogni anno ...