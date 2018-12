Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 19 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA VIA BRACCIANENSE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; PIU’ A SUD CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA VIA BRACCIANENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO NELLE DUE DIREZIONI; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA SALARIA, TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma TERAMO E L’APPIA. IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO E MORLUPO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE E PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. AL MOMENTO NEVICA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITA’, A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE, EVITANDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. AL MOMENTO NEVICA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITA’, A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE, EVITANDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL RACCORDO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE METRO A DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA SULLA A91 Roma – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA ED APPIA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DIE FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA A91 Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ...