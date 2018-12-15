Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 08 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL RACCORDO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE METRO A DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA SULLA A91 Roma – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA ED APPIA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DIE FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA A91 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 Roma – NAPOLI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA RomaNINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA VIA RomaNINA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE TRA LA PONTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA TRA IL BIVIO DELLA A1 CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA Roma L’AQUILA E PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, CODE A TRATTI DA LA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA E DI NUOVO IN FILA FINO ALLA VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA, RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 08 | 30
VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 08:30 (Di sabato 15 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. AL MOMENTO NEVICA SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITA’, A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE, EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI ED IMPROVVISE STERZATE. TRAFFICO PERO’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È STATA COMPLETATA LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE METRO A DI BARBERINI, CHE GIÀ DALLA SERATA DI IERI ERA UTILIZZABILE DAI PASSEGGERI IN USCITA. LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE BARBERINI NON RENDE PIÙ NECESSARIO IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO BUS FRA ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 08:30', su #spreaker… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-12-2018 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2018 ore 07:30: VIABILITA’ DEL 15 DICEMBRE 2018 ORE… -
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