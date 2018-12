Via alla demolizione del Ponte Morandi

Manutenzioni scolastiche - al Via i lavori alla Rodari di Via Salara Vecchia : Stanno procedendo i lavori nella scuola di San Silvestro, che è al momento il progetto più grande di quelli in corso, a conferma di una politica fatta di interventi concreti e ascolto delle istanze ...

Napoli - Allan : 'Juve fuori dal comune ma non molliamo. ArriViamo in fondo in Europa League' : Alla presentazione del calendario ufficiale il centrocampista del Napoli Allan ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Ancelotti, tre giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: " L'...

Al Via i casting di X Factor 2019 : come partecipare alla prossima edizione del talent show : Partono i casting di X Factor 2019: neanche il tempo di chiudere l'edizione numero 12, che la produzione di X Factor Italia pensa già alla successiva. Ad annunciare l'inizio della fase dei casting di X Factor 2019 è stato il presentatore Alessandro Cattelan, al termine della finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) che ha incoronato il rapper Anastasio. A vincere è stata la giudice Mara Maionchi, alla guida della categoria ...

Ungheria - Orban sfida ancora la Ue : Via libera a “legge sulla schiavitù” e alla riforma per controllare i giudici : Viktor Orbán torna a provocare le istituzioni dell’Unione europea, oltre che i suoi alleati del Partito Popolare Europeo, con una nuova riforma del sistema giudiziario approvata mercoledì dal Parlamento di Budapest. Con l’appoggio della maggioranza dell’assemblea, il governo a guida Fidesz ha ottenuto l’ok alla creazione di un nuovo organo giudiziario per risolvere questioni relative alla pubblica amministrazione. Un nuovo tentativo di ...

DIRETTA/ Super-G Val Gardena streaming video e tv : in pista - Via alla gara sulla Saslong - Coppa del Mondo sci - : DIRETTA Super-G maschile Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo sci alpino: favoriti e azzurri , oggi 14 dicembre, .

F1 Ferrari - il 15 febbraio Via i veli alla nuova monoposto : MILANO La Ferrari svelerà la monoposto per il mondiale F1 del 2019 il prossimo 15 febbraio. Lo ha rivelato il team principal della Rossa, Maurizio Arrivabene, durante la cerimonia di premiazione dei ...

Dl fiscale - Via libera alla Camera. Sì del Senato all'anticorruzione : Rottamazione delle cartelle esattoriali, sconti per chiudere le liti pendenti con il fisco, il rinnovo del bonus bebè, maggiorato per il secondo figlio del 20%, le principali novità della legge -

Europa League - Lazio-Eintracht diretta LIVE : l’arbitro dà il Via alla seconda frazione : Nell’ultimo match della fase a gironi di Europa League, la Lazio – già qualificata – incontra i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, matematicamente primi in classifica. Un test utile per Simone Inzaghi, che vuole risposte dai giocatori meno utilizzati in questa prima parte di stagione e da quelli che non hanno reso secondo le aspettative. Nel tradizionale 3-5-2 del tecnico biancoceleste, tra i pali si sistema ...

Ddl Anticorruzione - Via libera del Senato alla fiducia : arriva l’agente sotto copertura : Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl Anticorruzione e, nello specifico, al maxi-emendamento che sostituisce integralmente il testo. Ora il provvedimento passa alla Camera, dove dovrebbe essere approvato entro Natale. Ecco cosa prevede il ddl Anticorruzione, dall'arrivo dell'agente sotto copertura al Daspo per i corrotti.Continua a leggere

Senato - Via libera alla fiducia su Ddl anticorruzione con 162 voti a favore : Stiamo dimostrando che quando c'è la volontà politica una legge non necessita di anni per essere approvata, soprattutto quelle che sono necessarie per la vita democratica del Paese. Lo Spazzacorrotti ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo - riduzione insufficiente». Via libera alla Francia : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Vasto incendio di sterpaglie in Via Scarfoglio tra Napoli e Pozzuoli : il fumo visibile dalla Tangenziale : Pozzuoli - Un incendio sta interessando da circa un'ora e mezza la zona di via Scarfoglio di confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. Moltissime le telefonate giunte al numero 115 dei vigili del ...

Monza : minaccia di lanciarsi sui binari - ragazza salvata dalla polizia ferroViaria : Dopo il bambino scappato di casa, soccorso alla stazione di Monza e riportato alla madre, nel Comasco, gli agenti della polizia ferroviaria dello scalo brianzolo questa volta hanno evitato che una ...