Un Paese senza patrioti

Ponte Nizza - il Paese del silenzio 'perfetto' : da un anno isolato e senza telefoni : È il paese del silenzio perfetto: non si sente volare una mosca, ma nemmeno uno squillo di telefono. Non che abbia mai corso il rischio di diventare un posto caotico e chiassoso Ponte Nizza, comune in provincia di Pavia, tanto più la sua frazione di Abbadia Sant'Alberto circondata da monti, tra verdi pascoli, castagni, querce e abeti. Ma da un anno a questa parte, la località è competamente isolata: il 'gelicidio' che l'11 dicembre dello scorso ...

Il Paese senza telefoni - isolato da un anno : «Per parlare con i nostri figli devono venire a trovarci» : Da un anno sono fuori dal mondo: se qualcuno chiama al telefono uno degli abitanti, non risponde nessuno. Accade in provincia di Pavia, in un comune che si chiama Ponte Nizza , precisamente nella frazione di Abbadia Sant'...

Franco di Mare racconta i settant'anni di Israele : 'Un Paese senza pace ma già nel futuro' : Un viaggio da Gerusalemme alla modernissima Tel Aviv, passando per i tunnel che Hezbollah stava costruendo dal Libano e la piccola Sderot, la cittadina più vicina alla Strisica di Gaza dove in 30 ...

River-Boca - il Superclasico senza fine nel Paese dei paradossi : ... come se la Copa Libertadores con le sue squadre ne avesse bisogno - si è aggiunta la straordinarietà, tipica dei racconti di Osvaldo Soriano, che aveva immaginato 'Il rigore più lungo del mondo', ma ...

Riace - reportage dal Paese senza più migranti : “Rischio che torni borgo fantasma. Abbiamo già chiuso scuole e negozi” : Dopo lo smantellamento del modello Riace con l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il sindaco Mimmo Lucano e la revoca dello Sprar da parte del ministero dell’Interno, il paesino della Locride vive un momento di difficoltà per i trasferimenti dei migranti ma non abbandona la speranza per il futuro. In queste ore molti migranti stanno lasciando Riace. Alcuni, però, dopo essere partiti e dopo aver visto gli Sprar che li dovranno ospitare, sono ...

Scuola - addio allo studio della storia e dell’arte : ecco perché siamo un Paese senza futuro : Dalla riforma che ha investito lo studio della storia dell’arte nei licei e negli istituti tecnici e professionali alla recente decisione di eliminare la traccia di storia dalle tipologie del tema dell’esame di maturità, il nostro è un Paese che attraverso la Scuola sta dicendo addio al proprio futuro.Continua a leggere

Salvini : 'Claviere è un'offesa senza precedenti verso il nostro Paese' : Governo ultime news - Le notizie sul governo e sulla politica italiana - Le notizie del giorno in Italia - Diretta Live , aggiornare la pagina per le ultimissime , GOVERNO ULTIME NEWS Martedì 16 ottobre ore 9.30 Salvini: 'Claviere è una vergogna ...

Caldo shock in Germania - temperature senza precedenti a Ottobre : +28°C nel nord del Paese [DATI] : Caldo senza precedenti in Germania nella giornata di ieri, Sabato 13 Ottobre: le temperature massime hanno raggiunto valori mai toccati prima nel mese di Ottobre, con addirittura +28°C a Düsseldorf, Münster, Mönchengladbach, Bernburg, Wunstorf e Lingen, +27°C a Amburgo, Colonia, Francoforte, Brema, Dortmund, Hannover, Mannheim e Magdeburgo, +26°C a Berlino, Lipsia, Essen e Postdam. Un po’ in tutte le principali città della Germania ha ...

Roma - la cultura in piazza. Attori - cantanti - archeologi e restauratori : “Senza di noi Paese non ha futuro” : Margherita e Marta fanno parte dell’Orchestra dell’Opera di Roma. Caterina e Laura del Coro del teatro Regio di Torino. Max del teatro lirico di Cagliari. Chiara e Patrizia del coro dell’Arena di Verona. Ma ci sono anche Alessandro e Susanna, che fanno gli archeologi. Livia e Marco, restauratori e Ludovica e Sandra, attrici. Margherita e Paolo sono guide turistiche. Sono loro i protagonisti della manifestazione per la cultura e ...