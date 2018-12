Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 15-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno il presidente della Banca Centrale Europea draghi parla la scuola superiore Sant’Anna di Pisa e torna a difendere l’euro dicendo Sii orgoglioso di essere italiano ricorda che dal Varo del sistema monetario europeo la lira svalutata 7 volte pure la crescita della produttività. inferiore a quella dell’Euro a 12:00 la crescita del prodotto ...

DEMOLIZIONE MORANDI : "NUOVO PONTE A NATALE 2019"/ Ultime Notizie : Fagioli e Omini dopo rimozione Concordia : PONTE MORANDI: inizia oggi la DEMOLIZIONE. Ultime notizie, cinque imprese all'opera, costo 19 milioni di euro, termineranno entro maggio

Scuola - aumento stipendi docenti Ultime Notizie : ecco i fondi stanziati nella manovra : Vi abbiamo riferito in precedenza in merito al maxi aumento di 460 euro netti mensili per i dirigenti scolastici, in seguito all’accordo sul rinnovo contrattuale: il nuovo CCNL è stato siglato l’altra notte presso l’Aran. Rinnovo contrattuale in vista anche per i docenti, anche se in questo caso si può parlare solo di mini aumento. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Super G Val Gardena : terribile caduta per Marc Gisin - 15 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Super G Val Gardena: terribile caduta per Marc Gisin. Austria: strage di nobili, tre persone uccise , 15 dicembre 2018,

Gilet Gialli : donna muore in incidente/ Ultime Notizie - settima vittima delle proteste - nuovi scontri a Parigi : Gilet Gialli, quinta mobilitazione a Parigi. Ultime notizie Francia, schierati 69 mila agenti: si temono scontri con le forze dell'ordine.

ANTONIO MEGALIZZI È MORTO/ Ultime Notizie - il messaggio della famiglia 'Chiediamo rispetto' : ANTONIO MEGALIZZI è MORTO. Ultime notizie, La lettera scritta dai suoi amici e lo strazio della madre: 'La cattiveria in persona me l'ha portato via'.

