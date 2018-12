Uccise la trans Valentina nel 1995 | Umberto Prinzi trovato morto in strada Moncalieri

Uccise trans - s'indaga su morte Prinzi : ANSA, - TORINO, 15 DIC - I carabinieri sono tornati a Moncalieri, in strada Santa Brigida, dove ieri è stato trovato il cadavere di Umberto Prinzi . Da circa un anno l'uomo aveva finito di scontare una ...

Uccise LA TRANS VALENTINA NEL 1995 : UMBERTO PRINZI TROVATO MORTO IN STRADA/ Torino - giallo a Moncalieri : UCCISE la TRANS VALENTINA nel 1995 : UMBERTO PRINZI TROVATO MORTO in STRADA . Il corpo riverso nella boscaglia sulla collina di Moncalieri , Torino ,

Moncalieri - trovato morto l’uomo che nel 1995 Uccise la compagna trans : ipotesi omicidio : Umberto Prinzi, che nel 1995 uccise una trans nota col nome di Valentina gettandola in un crepaccio in Val di Lanzo, è stato trovato morto in strada sulla collina di Moncalieri (Torino). Dai primi accertamenti il cadavere sembra presentare ecchimosi intorno al collo compatibili con uno strangolamento.Continua a leggere