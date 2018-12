Uccide il marito a coltellate mentre dormiva e chiama il 118 | L' ho colpito venite

Uccide il marito nel sonno - poi chiama il 118 : “Venite subito” : Il delitto è avvenuto nella notte a Palermo. La casalinga 45enne ha colpito la vittima mentre dormiva con diversi fendenti...

Uccide il marito a coltellate mentre dorme - poi chiama il 118. Succede a Palermo : Stanca dei litigi, Uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'omicidio. È successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. È stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, è stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro ...

Palermo - 45enne Uccide marito nel sonno : 8.00 Una donna ha ucciso il marito a coltelte mentre dormiva, poi ha chiamato il 118. Il fatto è avvenuto nella notte, a Palermo. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'omicida, 45 anni, avrebbe colpito con diversi fendenti il marito, anche lui 45enne. Al momento del delitto in casa c'erano due dei 4 figli della coppia. La donna, posta in stato di fermo dalla polizia, avrebbe ...

