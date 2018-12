Tutti gli ospiti della Maratona Telethon con Gigi D’Alessio e tanti altri nel ricordo di

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un pesante avviso per la neve in arrivo : ecco i bollettini con Tutti i dettagli : Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Tutti gli italiani in gara domenica 16 dicembre. Gli orari e il programma completo : Domani 16 dicembre sarà l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si chiude questa rassegna iridata e i fari saranno tutti puntati su Gregorio Paltrinieri che sarà nella finale dei 1500 stile libero per giocarsi le sue carte e provare a riportare l’iride in Italia. L’ucraino Mykhailo Romanchuk però è il favorito della vigilia. Il classe ’96 è stato impressionante nel corso delle batterie e non sarà ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 15 e domenica 16 dicembre in Riviera e Côte d'Azur : 'BordiChristmas 2018': giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e ...

Cresce la magia del Natale in Granda : Tutti gli eventi del fine settimana nel Cuneese : ... la città di Alba, con la 11esima edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 1 dicembre. Info: 366.

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Penultima giornata di finali in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Nella piscina asiatica gli azzurri proveranno a rimpinguare il bottino di medaglie che, al momento, prevede 2 argenti e 3 bronzi. Fari puntati su Ilaria Cusinato, Martina Carraro e la staffette anche se oggettivamente salire sul podio non sarà affatto semplice. Nella 4×50 mista maschile gli azzurri hanno ottenuto la seconda miglior prestazione ...

Tutti vogliono le macchine volanti : La NasaAirbusUberVolocopterKitty HawkFlyerSe avessimo voluto dar retta alle previsioni di Ritorno al futuro, oggi dovremmo esserne già invasi. Quando Doc e Marty arrivano con la loro DeLorean nel 2015, i cieli di Hill Valley sono solcati da centinaia di macchine volanti: è così che nel 1989, evidentemente, dovevano immaginare il futuro. Oggi, a tre anni di distanza, sappiamo che le cose sono andate diversamente. Le nostre automobili, pur essendo ...

SCUOLA/ Nuova maturità - unica via di fuga le griglie di valutazione per Tutti : Sull'esame di Stato mancano ancora tanti punti fermi. Unico rifugio per ora sono le griglie per uniformare i criteri di valutazione.

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 15 dicembre 2018 : Sagittario in crescita - Tutti gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi 15 dicembre 2018: Pesci insoddisfatti del momento, Toro voglia di cambiare, tutti gli altri segni zodiacali.

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere Tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Veneto - test antidroga per Tutti gli studenti : In Veneto Elena Donazzan , l'assessore all'istruzione e formazione della giunta guidata da Luca Zaia , propone di sottoporre gli studenti della regione ai test antidroga. 'Come per praticare uno sport ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : subito fuori Tutti gli azzurri : Sono scattati oggi i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti i primi due turni dei cinque tornei, che non hanno sorriso alla comitiva azzurra, spazzata via. Zero vittorie e dieci sconfitte oggi per gli italiani impegnati: fuori Rosario Maddaloni nel singolare maschile, Judith Mair nel femminile, tre coppie nel doppio maschile e quattro in quello femminile, oltre a ...

Natale a Giulianova : ecco Tutti gli eventi : Giulianova Sabato 15 dicembre prenderà il via Giulia eventi Natale con una serie di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dallo sport alla cultura, dalle visite guidate alle iniziative per i più piccoli. Momenti clou del cartellone saranno il Presepe Vivente del 26 dicembre nel Centro Storico , evento di grande richiamo e ...

MotoGP - dalle cadute agli spettatori : Tutti i record della stagione 2018 : ... Movistar Yamaha, e Danilo Petrucci , Ducati Alma Pramac, , a quota quattro , in MotoGP, ; stessa cifra di Dominique Aegerter , Kiefer Racing, e del campione del mondo Moto2 Pecco Bagnaia , Sky ...

Matteo Renzi mollato da Tutti i fedelissimi : gli unici tre 'big' che stanno ancora con lui : Un piccolo esercito tra parlamentari , 100, , delegati in Assemblea nazionale , 700, e in Direzione , 120, . Un patrimonio, quello di Matteo Renzi , che si sta disperdendo in mille rivoli, vista la ...