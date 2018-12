newtuscia

: #teatro #chihaincastratobabbonatale Tuscania, “Chi ha incastrato Babbo Natale” in scena al Rivellino… - NewTuscia : #teatro #chihaincastratobabbonatale Tuscania, “Chi ha incastrato Babbo Natale” in scena al Rivellino… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Risate, divertimento e allegria in una fredda domenica pomeriggio da passare in famiglia con il teatro per i più piccoli, proposto dall'associazione culturale AR Spettacoli, sognando ancora una volta ...