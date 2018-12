Trap | forse le femministe non hanno colto la gravità dei messaggi di Sfera e degli altri

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 dicembre 2018) Una notevole mole di proteste si sono ultimamente levate contro i testiartisti (se tali si possono definire) dellamusic: i loro continui attacchi sessisti, il loro continuo apostrofare le donne come meretrici della peggior specie (per non dire altro) ha alquanto infastidito liberi cittadini e parti sociali di vario tipo che sui sociallanciato i propri anatemi.Chi si erge in loro difesa parla di libertà di espressione, di precedenti musicali altisonanti (si scomodano addirittura nomi come Kurt Cobain, Lou Reed, David Bowie e, udite udite, Franco Battiato) o di espressione di un disagio sociale, invero dimenticando che: 1) la libertà di espressione è tale fin quando non lede la dignità altrui; 2) nessuno fra i grandi della musica rock e pop ha mai sentito la necessità di offendere serialmente, fatti dunque salvi casi rari e sporadici, intere categorie umane (come ...