Tragedia Corinaldo | tutti i feriti usciti dalla terapia intensiva

Tragedia Corinaldo - vergognosa ironia online sulle vittime : petizione online per fermarla : Una petizione per salvare Benedetta Vitali, la 15enne tra le vittime della discoteca Lanterna Azzurra, almeno dal linciaggio mediatico. L'obiettivo è "tutelare utenti diffamati/minacciati da account social falsi". Già oltre 2mila firme.Continua a leggere

Tragedia Corinaldo - l’ultimo saluto alla 14enne Emma : “Brilla lassù come brillavi tra noi” : "Sei stata calore e colore nei nostri giorni e sarai luce nelle nostra nostalgia", così, in occasione dei funerali, familiari hanno voluto ricordare Emma Fabini, la 14enne di Senigallia tra le sei vittime della strage nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. In città sarà solo il primo di tre giorni di lutto durante i quali saranno celebrati i funerali del altre tre vittime del stessa Tragedia.Continua a leggere

Tragedia di Corinaldo - è il giorno dei funerali di Emma Fabini a Senigallia : E' il giorno dei funerali di Emma Fabini , la 14enne uccisa dalla calca, insieme ad altri 5 ragazzi e una madre, nella Tragedia di Corinaldo . Intorno alla chiesa del "Portone" di Senigallia sale l'...

Gerry Scotti - gaffe a The Wall : «Non è uno spray» - scivolone involontario dopo la Tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

'Non è uno spray' - la gaffe involontaria di Gerry Scotti a The Wall dopo la Tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

Tragedia di Corinaldo - Torna in libertà il sospetto dello spray : E' Tornato libero il 17enne che, nei giorni scorsi, era stato fermato dalle Forze dell'ordine in quanto sospettato di aver spruzzato lo spray urticante ritenuto la causa del disastro avvenuto nella ...

Tragedia di Corinaldo - scarcerato il 17enne che avrebbe usato lo spray : stato rimesso in libert il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo , in cui ...

Tragedia di Corinaldo - il rimorso di Gabriel 'Ho dato io la prevendita a Mattia e ora lui è morto' : 'Ho dato io la prevendita a Mattia e lui ora è morto. Mi sento colpevole'. Gabriel aveva 16 anni quando ha iniziato a fare il promoter per la Lanterna Azzurra. Volto pulito e sguardo vispo, sino a ...

Tragedia discoteca Corinaldo - torna in libertà il 17enne sospettato di aver provocato la calca : ANCONA - torna in libertà il diciassettenne arrestato per la Tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo , dove hanno perso la vita sei persone. Lo ha disposto il gip del tribunale di Ancona che ha ...

STRAGE NELLA DISCOTECA DI CORINALDO/ Ultime notizie - le indagini : ancora molti punti oscuri sulla Tragedia : CORINALDO, STRAGE alla DISCOTECA Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la Tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...

Tragedia di Corinaldo - il rimorso di Gabriel : “Ho dato io la prevendita a Mattia e ora lui è morto” : Diciotto anni appena compiuti e la scuola da finire: “Sento di aver portato la gente a una Tragedia”

Tragedia di Corinaldo - 'Ancora da insediare la commissione per la sicurezza dei pubblici spettacoli' : ... così come l'attuale , pur ad un anno dal suo insediamento, , non hanno provveduto ad insediare la commissione comunale per la sicurezza dei pubblici spettacoli ed intrattenimenti prevista dalla ...

Corinaldo - il 17enne indagato si difende : 'La sera della Tragedia io lì non c'ero' : E ai carabinieri che lo portavano via, il ragazzo, secondo quanto racconta il Corriere della sera, ha giurato di non essere lui l'incappucciato che, ripreso nei video al vaglio degli inquirenti, ha ...