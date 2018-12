Traffico Roma del 15-12-2018 ore 12 | 30

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, Traffico SCORREVOLE LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTÀ, PIÙ INTENSO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA. MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA ...

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. RESTIAMO A Roma NORD PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO TRA ...

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. RESTIAMO A Roma NORD PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO TRA ...

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA ARENULA, ALTRO INCIDENTE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ...

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DI Roma, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE REGISTRATO SU PONTE GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI VIA ARENULA, ALTRO INCIDENTE ALL’AURELIO IN PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ...

Traffico Roma del 15-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 15 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. ALLA GARBATELLA CHIUSO IL SOTTOVIA CHE ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNADEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNADEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. PER ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE PER DIVERSI INCIDENTI: IN VIA DI SAN GREGORIO IN DIREZIONE COLOSSEO. IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITÀ VIA DI S.MARIA MAGGIORE IN VIA DI MONTE VERDE AD ALTEZZA VIA SEVERO CARMIGNANO IN VIA DI TORRENOVA: A PROSSIMITÀ VIA TIFEO Traffico SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE PER DIVERSI INCIDENTI: IN VIA DI SAN GREGORIO IN DIREZIONE COLOSSEO. IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITÀ VIA DI S.MARIA MAGGIORE IN VIA DI MONTE VERDE AD ALTEZZA VIA SEVERO CARMIGNANO IN VIA DI TORRENOVA: A PROSSIMITÀ VIA TIFEO Traffico SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER L’AQUILA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E E DALLA PRENESTINA ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER Traffico E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA E DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ...

Traffico Roma del 14-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALL CASSIA ALLA SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUDALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNACODE ATRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER ...