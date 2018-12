TORINO | SEGUE FURTO IN CASA IN DIRETTA SULLO SMARTPHONE E AVVISA POLIZIA Video | ladri

TORINO - 13enne insegue gatto sul tetto ma precipita : ricoverato in gravi condizioni : Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava inseguendo il gatto scappato sul tetto come aveva già fatto altre volte ma sarebbe improvvisamente scivolato perdendo l'equilibrio e cascando di sotto dopo un volo di circa dieci metri che per fortuna non lo ha ucciso ma lo ha ferito gravemente.--Un gioco forse troppo azzardato ha rischiato di costare la vita nelle scorse ore ad un ragazzino poco più che tredicenne residente nel Torinese. ...