Torino è bianconera | Juventus brutta ma inarrestabile | Cristiano Ronaldo sempre più

: #TorinoJuve Siccome x loro e' sempre stata e restera' la partita dell'anno, e siccome ci hanno visto perdere coi… - MarcelloChirico : #TorinoJuve Siccome x loro e' sempre stata e restera' la partita dell'anno, e siccome ci hanno visto perdere coi… - juveclubsydney : Torino è bianconera!! A 1-0 win, courtesy of a Cristianon Ronaldo penalty ???? #DerbyDellaMole #TorinoJuve @ Stadio… - SerchRC : RT @jup1897: TORINO È BIANCONERA! ?? #TorinoJuve -

(Di sabato 15 dicembre 2018)vittoriosa all’Olimpico contro un buon, a decidere la gara ci ha pensato il più forte di tutti,Laha vinto il derby della Mole contro il, pur giocando una gara non certo all’altezza delle aspettative. E’ stato un derby non certo spettacolare, sporco, ricco di casi da moviola che faranno discutere come l’atterramento di Zaza in area di rigore. A decidere una delle gare più insidiose per la stagione juventina, anche se solo su calcio di rigore assegnato da Guida, è stato ancora una volta. Il calciatore più forte al mondo, partito in sordina nel nostro campionato, sta spiegando a tutti il motivo per il quale vanta un palmares da urlo. CR7 è semplicemente decisivo! Quando serve lui c’è, incide nelle gare più importanti e difficili della propria squadra, come un derby ...