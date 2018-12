Tonelli | ' La Sampdoria deve credere all' Europa Esultanza Saponara? Ho pensato che'

Sampdoria - Saponara e l'esultanza osé : "Colpa di Tonelli !" : Il gol che ha consentito alla Sampdoria di pareggiare contro la Lazio ha scaturito tanto entusiasmo in Riccardo Saponara da non accorgersi che un compagno gli strappava di dosso pantaloncini e mutande ...

Sampdoria - Tonelli : 'Non mi aspettavo un inizio così; Fantacalcio? Io mi prenderei - ma...' : Il calcio è bello e brutto per questo motivo: in un momento sei l'uomo più forte del mondo, nell'altro se sbagli sei il più scarso di tutti. Ci vuole fortuna e consapevolezza nel saper cogliere il ...

Sampdoria - Tonelli : “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. Quando prendo un giallo…” : Mai banale Lorenzo Tonelli , il difensore è stato protagonista di una simpatica intervista ai microfoni di Fantagazzetta. Poco utilizzato da Sarri nella scorsa stagione a Napoli, ora Tonelli sta vivendo una rinascita dal punto di vista calcistico: titolare indiscusso con la Samp (con il quale ha segnato anche il gol vittoria nella trasferta di Bergamo, […] L'articolo Sampdoria , Tonelli : “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. ...

Serie A - Tonelli lancia la Sampdoria. Atalanta in crisi nera : è la quinta sconfitta : L' Atalanta perde in casa contro la Sampdoria e continua il suo momento di crisi, mentre per l'undici di Giampaolo la classifica sorride e li vede in pienza zona-Champions League. Partono decisamente ...