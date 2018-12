Tiro con l’arco | Indoor World Series Roma 2018 | terminate le qualificazioni | domani le

Tiro con l’arco – Roma Archery Trophy : conclusa la prima giornata di gare - ecco tutti i risultati : Ha preso il via la tappa italiana delle Indoor World Series, su tutte spicca la prestazione di Faith Miller (Usa): nuovo primato mondiale junior compound con 594 punti sulle 60 frecce, uno in più rispetto al precedente primato Il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana inserita nel calendario del nuovo circuito Indoor World Series, ha preso il via oggi alla Fiera di Roma con il primo turno di qualifiche di tutte le divisioni in gara: ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : subito record mondiale per Faith Miller nel junior compound : Inizia col botto il Roma Archery Trophy l’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco: alla Fiera di Roma, nel primo turno di qualifiche (disputato, peraltro, in tutte le specialità) c’è subito un record del mondo, realizzato dall’americana Faith Miller nel junior compound: il nuovo primato sulle 60 frecce a 18 metri di distanza è di 594, contro il 593 precedentemente realizzato dalla connazionale ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018 : a Roma la terza tappa stagionale - azzurri pronti ad essere protagonisti : Da domani a domenica si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. La Capitale ospiterà il massimo circuito internazionale a livello Indoor con oltre 600 arcieri che si sfideranno nella location della Fiera di Roma. Sulla linea di Tiro vedremo scendere i big mondiali dell’arco olimpico, del compound, dell’arco nudo e del Longbow e anche gli azzurri sono pronti a lasciare il segno. Andiamo quindi a ...

Tiro con l'Arco - tutto pronto per il Roma Archery Trophy : 630 gli arcieri in gara da domani : Vorrei porre l'accento sul fatto che questa è una gara che va oltre lo sport, abbiamo atleti che arrivano da Iran e Israele, da Russia e Ucraina, tutti tireranno uno vicino all'altro e questo è un ...

Tiro con l’Arco - tutto pronto per il Roma Archery Trophy : 630 gli arcieri in gara da domani : Presentata nella Capitale l’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco Il “Roma Archery Trophy” si disputerà da domani fino a domenica alla Fiera di Roma (Padiglione 9), saranno in gara oltre 630 arcieri, la metà stranieri provenienti da 38 Paesi. Sulla linea di Tiro numerosi azzurri e tutti i big dell’arcieria internazionale, tra Campioni Olimpici, mondiali ed europei. Domenica le ...

BCE conferma tassi fermi fino a estate 2019 e riTiro Piano QE : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea , BCE, ha deciso, nella riunione di oggi, 13 dicembre 2018, di mantenere invariati i tassi d'interesse ai minimi storici : il tasso di interesse ...

Tennis - Maria Sharapova scaccia le voci di riTiro : “tutto falso - posso conquistare ancora vittorie importanti” : Maria Sharapova non intende ritirarsi dal mondo del Tennis, la russa ha parlato abbastanza chiaramente delle sue intenzioni per il futuro Maria Sharapova non si ritira! La campionessa di Tennis russa ha sbattuto la porta in faccia a tale ipotesi, molto chiacchierata nelle ultime ore. Il ritiro non è in programma per il momento, come rivelato dalla stessa Sharapova ai microfoni della testata sudafricana Sport 24: “Ho ottenuto molto ...

Roma - interrotto il riTiro. Domenica contestazione all'Olimpico : L'aria è di quelle pesanti, con i tifosi inferociti e pronti Domenica sera alla contestazione all'Olimpico, ma la Roma ha deciso di interrompere il ritiro. La decisione è stata presa da società e ...

Tiro con l’arco – Il Roma Archery Trophy a Roma dal 14 al 16 dicembre : Il Roma Archery Trophy – Indoor World Series a Fiera di Roma dal 14 al 16 dicembre 2018 Il Roma Archery Trophy è pronto per l’esordio. L’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco, il nuovo circuito a tappe di coppa del mondo al chiuso istituito da World Archery approda in Italia dopo le tappe di Strassen (Lux) e Macao (Chn). La competizione approda nella Capitale e vedrà oltre 600 arcieri ...

Ciclismo – Che spasso con Diego Ulissi in riTiro - Aru riprende tutto : il ciclista italiano si improvvisa proprietario del carretto dei gelati [VIDEO] : Diego Ulissi ed il carretto dei gelati: scene esilaranti dal ritiro della UAE Team Emirates La stagione 2018 di Ciclismo è terminata da poco ma i corridori sono già a lavoro in vista del nuovo anno di gare. Croazia, Spagna e tanti altri sono i luoghi scelti dai team del World Tour per i primi raduni per la preparazione fisica per la stagione 2019. La UAE Team Emirates di Fabio Aru sta lavorando sodo a Tarragona, in Spagna, dove tra una ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ho pensato al riTiro prima di firmare con Honda. Ho avuto quasi una depressione” : Jorge Lorenzo ha svelato un retroscena molto importante sulla sua carriera nel Motomondiale e ha dichiarato di avere pensato al ritiro prima di firmare l’accordo che lo legherà con la Honda. Lo spagnolo aveva siglato un biennale con la Ducati ma il 2017 non era andato come tutti si aspettavano e nel 2018 è stato subito messo in discussione, venendo poi messo ai margini della scuderia di Borgo Panigale. In quel momento il 31enne ha pensato ...

Roma spaccata : squadra contro il riTiro deciso da allenatore e società : La Roma è in crisi di risultati e non solo. Secondo il Corriere dello Sport , i giocatori sono contrari al ritiro deciso da allenatore e società. Che non cede: al momento il programma prevede che la squadra giallorossa torni a Trigoria anche dopo la trasferta di ...

Tiro con l’Arco – Gli Arcieri di Santo Stefano si aggiudicano la Coppa Italia Giovanile 2018 : Gli Arcieri di Santo Stefano trionfano a Caorle nella finalissima della Coppa Italia Giovanile 2018 di Tiro con l’Arco A Caorle la finalissima della Coppa Italia Giovanile 2018 viene risolta all’ultima freccia e premia la squadra laziale degli Arcieri di Santo Stefano vincenti in finale sui ternani Arcieri Thyrus 215-213. Terzo posto pari merito per gli atleti di Capua Arcieri Campani e per i friulani Arcieri Curtis Vadi. ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Nella location della Fiera di Roma i migliori arcieri del mondo andranno a caccia del successo che varrà 250 punti per il ranking elite del massimo circuito internazionale Indoor. Si gareggerà nel ricurvo, nel compound e anche nell’arco nudo, sia a livello Senior che Junior. Trattandosi di un torneo open, oltre ai ...