Tifoso della Cremonese muore durante la trasferta di Foggia

Un Tifoso della Samp si tatua l'eurogol di Saponara sul fianco : Un tatuaggio è per sempre e un tifoso della Sampdoria si è fatto disegnare sul fianco l'eurogol di Saponara contro la Lazio: il tacco al 97' che ha fatto esplodere di gioia i blucerchiato. Un gesto ...

Napoli - un violino per Ciro Esposito junior - nipote del Tifoso ucciso dall'ultrà della Roma : Un violino per Ciro Esposito junior, nipote del tifoso morto nel 2014 a seguito degli scontri che precedettero la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico. A donare il violino, la Fondazione Cusani ...

Claudio Borghi - l’ex broker Tifoso della Lira da cui dipende il vostro mutuo : Claudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiClaudio BorghiIl caffè al bar di Montecitorio lo pagherebbe volentieri in lire. Tifa Italexit, ma investe i suoi risparmi in titoli e obbligazioni estere perché non è mica scemo: «Poi li ho venduti per comprarmi casa». Quando non fa a pezzi i conti pubblici, lo trovate su Twitter: «Sono Claudio Borghi, deputato eletto con ...

L'omaggio a Doro - Tifoso della Juve. Sul manifesto funebre la scritta : 'Non fiori - ma gol di CR7' : 'Da piccolo mi portava allo stadio, ricordo ancora un infausto Juve-Arsenal 0-1, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe 1980 - racconta il figlio Claudio alla Gazzetta dello Sport -. Quel ...

Tifoso della Roma fermato a Pietralata ritratto sanguinante in commissariato FOTO - VIDEO : Un Tifoso della Roma, Massimiliano M, è il protagonista di una FOTO e di un VIDEO che sta facendo il giro del web in questo ore. La FOTO, soprattutto, sta facendo molto discutere perché...

F1 – Hamilton riceve l’abbraccio più caloroso della sua vita : il piccolo-grande Tifoso stupisce Lewis in Brasile [GALLERY] : Lewis Hamilton incontra un suo piccolo-grande tifoso: il pilota della Mercedes lo invita nel box e riceve uno degli abbracci più calorosi della sua vita Lewis Hamilton, dopo aver ottenuto in Messico il suo quinto titolo iridato, è approdato in Brasile, dove si terrà il penultimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos, come raccontato dal pilota sui suoi social network, il britannico ha incontrato un suo ...

Conte : Champions League? sono Tifoso della Roma : Roma – “Stasera c’e’ la Champions. Io sono tifoso della Roma”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte risponde a chi gli chiede se stasera ci sara’ il vertice di governo. L'articolo Conte: Champions League? sono tifoso della Roma proviene da RomaDailyNews.

F1 – Ricciardo esilarante : dopo la conquista della pole in Messico Daniel ‘ruba’ uno zaino Ferrari ad un Tifoso [VIDEO] : Daniel Ricciardo unico nella sua simpatica: l’australiano della Red Bull ‘ruba’ lo zaino della Ferrari ad un tifoso in Messico e… Mentre la MotoGp festeggia la vittoria di Maverick Vinales al Gp d’Australia, la F1 deve attendere ancora qualche ora per scoprire chi si aggiudicherà il successo al Gp del Messico. Intanto, in casa Red Bull, si festeggia per la splendida doppietta in qualifica, con Daniel Ricciardo ...

Roma - crollo scala mobile metro Repubblica : ecco la lastra della gamba amputata al Tifoso del CSKA FOTO ESCLUSIVA : La FOTO della lastra del tifoso russo del CSKA Mosca al quale è stato amputato il piede, ieri sera, in seguito all'incidente sulla scala mobile della stazione della metro a...

Roma-Cska - crollo della metro : sale il numero dei feriti - amputata la gamba ad un Tifoso russo [FOTO e VIDEO] : Roma-Cska, amputata una gamba ad uno dei tifosi rimasti coinvolti nell’incidente nella metro Repubblica Roma-Cska non è iniziata nel migliore dei modi. Il pre-gara è stato caratterizzato dal crollo di una scala mobile nella stazione metro Repubblica, attorno alle ore 19, durante il massimo carico per quanto concerne il trasferimento verso lo stadio Olimpico. Circa 20 i feriti, 4 dei quali in condizioni gravi, rimasti incastrati tra ...

Roma-Cska - crollo della metro : sale il numero dei feriti - amputata la gamba ad un Tifoso russo [VIDEO] : Roma-Cska, amputata una gamba ad uno dei tifosi rimasti coinvolti nell’incidente nella metro Repubblica Roma-Cska non è iniziata nel migliore dei modi. Il pre-gara è stato caratterizzato dal crollo di una scala mobile nella stazione metro Repubblica. 20 i feriti gravi, rimasti incastrati tra le lamiere, ad uno dei tifosi del Cksa coinvolti è stata amputata una gamba: “Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto – ...

Tifoso della Lazio morto dopo la partita a Parma : 'Si è accasciato dopo il fischio finale' : Un uomo di 53 anni, Carlo Valloni , Tifoso della Lazio, è morto ieri a Parma dopo la partita del Tardini che ha visto i biancocelesti vincere 2-0 in casa dei ducali. Il 53enne si trovava in viale ...