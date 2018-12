ilfattoquotidiano

: FQ: Tesoro, il capo di gabinetto Garofoli in uscita a fine mese: Lambiase in pole per la successione… - MPenikas : FQ: Tesoro, il capo di gabinetto Garofoli in uscita a fine mese: Lambiase in pole per la successione… - Cascavel47 : Tesoro, il capo di gabinetto Garofoli via a fine mese: Lambiase in pole per la successione - TutteLeNotizie : Tesoro, il capo di gabinetto Garofoli via a fine mese: Lambiase in pole per la successione -

(Di sabato 15 dicembre 2018) È il nome di Fortunatodella segreteria tecnica di Giovanni Tria – quello più accreditato per sostituire Robertosulla poltrona dididel ministero dell’Economia. Lo scrive il Messaggero, confermando quanto anticipato dal Fatto Quotidiano alcuni giorni fa: e cioè chesarà messo alla porta entroanno. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato al ministro Tria che non vuole più ricevere a Palazzo Chigi il suodi. Conte si aspetta le sue dimissioni a breve, dopo l’approvazione della legge di Bilancio.Come ha raccontato il Fatto Quotidianoè considerato il responsabile di un emendamento non concordato che assegna 84 milioni alla Croce Rossa. Il diretto interessato ha smentito, ma la stessa Croce Rossa gli aveva ceduto una parte dell’immobile a Molfetta che ...