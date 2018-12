Terrorismo - 20enne somalo fermato a Bari : in chat foto del Vaticano : Terrorismo, 20enne somalo fermato a Bari: in chat foto del Vaticano Il giovane, fermato due giorni fa, aveva raccolto foto, filmati e documenti riconducibili all'ideologia jihadista legata all'estremismo islamico e in parte relativi a immagini di luoghi possibili bersagli di attacchi. Ha risposto per due ore alle domande del ...