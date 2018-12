Terremoto in Serie A | maxi-scommesse della camorra sulle partite | sospetti sui

calcioweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018) Il campionato diA è entrato nella fase importante, si gioca la 16^ giornata del massimo torneo italiano, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguostagione. Si tratta di un campionato avvincente, la Juventus è nettamente la favorita alla vittoria finale ma il Napoli non ha intenzione di mollare fino all’ultimo, per il resto torneo molto equilibrato per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, Europa League e per la lotta salvezza. Ma nel frattempo arrivano notizie clamorose che riguardano un club del campionato diA, non coinvolto direttamente ma che ugualmente ha voluto smentire ogni tipo di responsabilità.A,-scommessa su un match diA Massimo Paolone/LaPresse Nelle ultime ore nuove ombre sul campionato diA, tantissimi i soldi puntati dallasul mondo del calcio, ...