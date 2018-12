Subnautica GRATIS sull’Epic Store

gamerbrain

(Di sabato 15 dicembre 2018) In occasione dei Game Awards 2018, Epic Games ha ufficialmente lanciato il suo Epic, per contrastare Steam ha annunciato che gli utenti iscritti alla piattaforma possono usufruire di 2 giochial mese.Come scaricaresull’EpicA partire da oggi e fino al 27 Dicembre potrete scaricare, aggiungendolo alla vostra libreria di Giochi per sempre. Non si tratta del solito weekend gratuito ma della possibilità di aggiungere il suddetto giocoalla vostra collezione per sempre.Se volete scaricarenon vi resta che procedere come segue:Visitate il sito web ufficiale dell’Epiccliccando QUI Cliccate su Ottieni Giochi Epic Games (il pulsante celeste in alto a destra) Installate il software sul vostro PC Windows Lanciate l’Epic Games Launcher Registratevitramite ...