Stesa nel centro storico trovati a terra otto bossoli

Doppia Stesa nel centro di Napoli : ora è tornato l'incubo della faida : L'esplosione di numerosi colpi di pistola, come per una 'stesa', è stata segnalata nella notte alla polizia a Napoli. Il fatto verso le 2,30 in vico Giganti. Sul posto si sono recate le Volanti dell'...

Napoli - notte di fuoco a Forcella : quattro colpi di pistola - un'altra Stesa nel cuore della città : quattro colpi di pistola sono stati segnalati questa notte a Forcella, tra via Costa e via Santa Sofia. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha rinvenuto un bossolo in via Santa Sofia. Il ...