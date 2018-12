Star di Andi Mack licenziata da Disney Channel per aver adescato un minore

ilnotiziangolo

(Di sabato 15 dicembre 2018) LadiStoney Westmoreland è stato arrestato ieri in seguito all’incontro concordato con unnne e puntuale arriva la reazione di, che ha deciso di licenziare ladella sitcom prodotta dalla rete. Secondo le prime indiscrezioni, Stoney Westmoreland avrebbe sfruttato una app per incontri per attirare in una trappola un 13enne, a cui avrebbe inviato anche delle immagini hard.Gravi accuse contro l’attore di, il “nonno” della sitcomLe accuse che gravano su Stoney Westmoreland sono ancora al vaglio delle autorità, che lo scorso venerdì hanno ordinato di far scattare le manette ai suoi polsi. Il licenziamento è arrivato nelle ore successive, annunciato dagrazie ad una nota. Secondo le relazioni, il nonno della sitcomavrebbe cercato di intrecciare una relazione con un tredicenne incontrato ...