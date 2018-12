Sri Lanka | il premier si dimette per mettere fine alla crisi di governo

Lo Sri Lanka cambia di nuovo primo ministro : Ranil Wickremesinghe dovrebbe tornare a capo del governo settimane dopo essere stato destituito dal presidente, e la crisi politica in corso potrebbe rientrare

Sri Lanka : si dimette controverso premier : Come anticipato ieri alla stampa dal figlio Namal, Rajapaksa si è ritirato dalla scena politica "per assicurare la stabilità del paese" e, come dichiarato da Lakshman Yapa Abeywardena, parlamentare a ...

Il capo dell’esercito dello Sri Lanka è stato arrestato per aver coperto degli omicidi durante la guerra civile : L’ammiraglio e capo dell’esercito dello Sri Lanka Ravindra Wijegunaratne è stato arrestato a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, per aver coperto un ufficiale della marina accusato di aver ucciso 11 giovani uomini durante le fasi finali della guerra civile con

Sri Lanka : parlamentari proseguono boicottaggio aula per sostenere governo Rajapaksa : Colombo, 27 nov 12:58 - , Agenzia Nova, - La crisi politica dello Sri Lanka è entrata nel suo secondo mese oggi con i parlamentari fedeli al premier Mahinda Rajapaksa che hanno boicottato... , Fim,

ASIA/Sri Lanka - Un prete : "La nazione ha bisogno di una democrazia forte e stabile" : Se tale scenario persiste, si mina la fiducia della popolazione nelle sue istituzioni e nei processi democratici e si approfondisce ulteriormente la crisi politica ed economica", dichiara p. Pereira. ...

Sri Lanka : crisi politica - DFAE esorta a rispetto democrazia

In Sri Lanka le cose si complicano molto : Per evitare che il primo ministro da poco dimesso dimostrasse di avere ancora una maggioranza, il presidente ha sciolto il Parlamento e annunciato nuove elezioni

Sri Lanka - presidente : parlamento riaprirà entro 10 giorni : ... in un momento in cui è sottoposto alla pressione internazionale per risolvere la crisi politica che si è sviluppata nell'isola. Sirisena venerdì aveva promesso al presidente del parlamento che ...

Sri Lanka - revoca sospensione Parlamento : 14.18 Il presidente dello Sri Lanka,Sirisena, ha revocato la sospensione del Parlamento disposta in seguito alla crisi istituzionale innescata dalla rimozione del premier Wickremesinghe, scelta che il premier ha giudicato "incostituzionale" perché non avallata dal Parlamento. Martedì decine di migliaia di persone hanno bloccato la capitale, Colombo,per protestare contro la nomina di Mahinda Rajapaksa, ex presidente accusato di violazione dei ...

Il Parlamento dello Sri Lanka si riunirà il 5 novembre - dopo giorni di grave crisi politica : Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha annunciato che la prossima riunione del Parlamento si terrà il 5 novembre, prima di quanto comunicato in precedenza. La notizia potrebbe essere un passo avanti verso la risoluzione di una grave crisi The post Il Parlamento dello Sri Lanka si riunirà il 5 novembre, dopo giorni di grave crisi politica appeared first on Il Post.

Sri Lanka : centomila in strada contro sospensione Parlamento

Sri Lanka-India : Nuova Delhi osserva con preoccupazione la crisi della leadership a Colombo : Colombo, 30 ott 05:51 - , Agenzia Nova, - Lo Sri Lanka si trova in una situazione di grave precarietà politica, dopo la decisione improvvisa del presidente, Maithripala Sirisena,... , Inn,

Crisi politica in Sri Lanka - l'ex dittatore Rajapaksa è il nuovo primo ministro : Di manovra incostituzionale parla anche la Chiesa anglicana dello Sri Lanka, preoccupata che la svolta possa 'portare ad un ulteriore deterioramento della nostra economia e incidere in modo severo ...

Sri Lanka : tensione resta alta - un manifestante ucciso