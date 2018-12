Sport Torna a Ravenna La Grande Boxe | previsti 10 incontri delle categorie

Fifa 19 : ritorna la Virtual LaLiga eSports Santander : Dopo il grande successo riscontrato nella passata edizione la Virtual LaLiga eSports Santander, il torneo Virtuale ufficiale del campionato spagnolo, prodotto in collaborazione con LVP (Professional Videogames League), ritorna ancora più grande ed ancora migliore questa stagione, a partire dal 3 dicembre! Oltre due milioni gli spettatori che hanno seguito la manifestazione lo scorso anno […] L'articolo Fifa 19: ritorna la Virtual LaLiga ...

Gazzetta dello Sport : L'Inter è tornata - la Juve c'è sempre : La prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Sportivo di Milano . p>Gazzetta dello Sport PRIMA PAGINA / La prima pagina della Gazzetta dello Sport di domenica 25 novembre: Ibra-Milan e le vittorie di Inter e Juventus in primo piano. L'Inter E' tornata, LA Juve C'E' sempre IBRA, RINO CHIAMA TORO, CHE PAURA PER MAZZARRI: HA UN MALORE, IL ...

Taril : Il Collontrek torna sui canali di Sky Sport. L'edizione 2019 il 6 e 7 settembre : IL PALINSESTO SKY SPORT ARENA - canale 204 Lunedì 19 novembre ore 18.30 Martedì 20 novembre ore 06.00 - 08.00 - 11.30 - 16.30 Mercoledì 21 novembre ore 02.00 Venerdì 23 novembre ore 06.30 Sabato 24 ...

Torna a Milano il Forum Sport & Business del Sole 24 Ore : Tra gli ospiti il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello L'articolo Torna a Milano il Forum Sport & Business del Sole 24 Ore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul Business del calcio.

X Race Sport cala l’asso al “Tuscan Rewind” : torna Andrea Aghini : Il Campione toscano torna alle gare dopo il Rallylegend “Myth” 2017 e lo farà con una Ford Fiesta R5 della HK Racing, affiancato da Dario D’Esposito XRace Sport cala decisamente l’asso, al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre. La nona edizione della gara che avrà come base Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari travolge Leicester e conquista il passaggio del turno. Varese torna al successo contro il Rilski Sportist : Ampie vittorie per le formazioni italiane impegnate nella 4a giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sassari supera agevolmente i britannici del Leicester Riders BC con il punteggio di 95-60 e acquisisce la certezza aritmetica del passaggio alla seconda fase. La formazione sarda prende il largo nel secondo quarto e conquista il quarto successo in quattro partite. Copione analogo a Varese, dove la squadra di casa si libera facilmente dei ...

Juventus Manchester United - Pogba a Sky Sport : 'Tornare? Oggi sono felice - ma in futuro non si sa mai' : Arrivò infatti a costo zero alla Juve nell'estate del 2012, quando non aveva neanche 20 anni ed era sconosciuto alla maggior parte del mondo calcistico. L'ex dg bianconero, invece, intravide uno ...

Def - torna l’ora di educazione fisica alle elementari e nasce la Federazione per lo Sport scolastico : 12mila assunzioni : In tutti questi anni, lo sport è sempre mancato nella scuola italiana. Il Coni ha provato a fare da supplente, ora arriverà il docente di ruolo: il ministero, che se ne occuperà finalmente in prima persona con l’introduzione dell’ora di educazione fisica anche alle elementari e soprattutto la creazione di una Federazione per lo sport scolastico, non alle dipendenze del Coni ma del Miur, che curerà l’organizzazione di tutte le competizioni ...

Golf – Sky Sports British Masters : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood tornano avversari : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood si ritrovano da avversari dopo la loro grande prova in Ryder Cup. In campo altri due protagonisti a Parigi, Justin Rose e Thorbjorn Olesen, e gli azzurri E. Molinari, Pavan, Paratore, Manassero e Bertasio Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, grandi protagonisti nel team europeo nella vittoriosa Ryder Cup a Parigi, si ritroveranno avversari, decisi però a dare spettacolo, nello Sky Sports British ...

Diretta Milan-Olympiacos in onda su Sky Sport : probabili formazioni - torna Higuain : Dopo i giorni dedicati alla prestigiosa Champions League, oggi giovedì 4 ottobre vedremo l'altra competizione europea. Due sono le italiane chiamate a lottare in Europa League e tra queste c'è anche il Milan il quale dovrà affrontare l'Olympiacos alle ore 18.55. La partita si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, non sarà trasmessa in chiaro su Tv8 bensì sulla piattaforma a pagamento di Sky. Dove vedere Milan-Olympiacos in tv e in ...