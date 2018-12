Sport Invernali | generazioni diverse che sognano la Coppa del Mondo L’Italia mette paura

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 15 dicembre : Lollobrigida e Ochner all’assalto del podio! Ci provano anche i Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 15 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero campale tra neve e ghiaccio, l’Italia cala gli assi per sognare in grande. Federico Pellegrino sogna in grande nella sprint di Davos (una delle piste da lui più amate dove ha già vinto due volte), Dorothea Wierer scatterà per prima nell’inseguimento di Hochfilzen dopo aver trionfato nella sprint e sogna una ...

Sport Invernali - quattro atleti FISI entrano a far parte delle Fiamme Gialle : Lara Malsiner, Tommaso Giacomel e i fondisti Mocellini e Francesca Franchi entrano a far parte delle Fiamme Gialle Altri quattro atleti FISI entrano a far parte del gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. Si tratta di Lara Malsiner, 18enne altoatesina del gruppo di Coppa del mondo di salto con gli sci, Tommaso Giacomel, anche lui classe 2000 e argento nella sprint agli ultimi Mondiali di biathlon categoria Giovani, e due fondisti di 20 anni, ...

Sport Invernali - il calendario degli eventi 10-16 dicembre. Programma - orari e tv : Altra settimana dedicata agli Sport Invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Entrano in scena le nostre montagne. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si cimenterà in Val Gardena (supergigante 14 e discesa sabato 15 dicembre) e in Alta Badia (gigante domenica 16 e gigante parallelo lunedì 17 dicembre) su tracciati che hanno scritto la storia del Circo Bianco. Appuntamento a Cortina per quanto riguarda lo snowboard con il ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : tra poco Vittozzi e Wierer nel biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 9 dicembre). Giornata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, attenzione a Francesca Lollobrigida nello speed skating, l’Italia ...

Sport Invernali - calendario - programma e orari di domenica 9 dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi domenica 9 dicembre andranno in scena diverse gare degli Sport invernali, giornata dell’Immacolata all’insegna della neve e del ghiaccio: entriamo nel pieno della stagione e si preannuncia una grande scorpacciata di gare, lo spettacolo non mancherà dal primo mattino fino alla tarda serata. Si incomincia con la Coppa del Mondo di speed skating e short track: tra Polonia e Kazakhstan ci sarà grande battaglia e l’Italia ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : Hirscher e Shiffrin dominano - Brignone e Fanchini out in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELLA VAL D’ISERE DALLE ORE 10.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL superG DI ST. MORITZ DALLE ORE 11.15 CLICCA QUI ...