Spegnere lo smartphone in cambio di 100mila dollari | un concorso negli Stati Uniti

(Di sabato 15 dicembre 2018) È risaputo che la tecnologia, per quanto sia sempre più utile, comporti anche dei rischi, tra cui quello di sviluppare dipendenza in chi rimane costantemente connesso. Chat e social network ci aiutano a rimanere sempre in contatto con le persone più importanti ma possono anche distrarci da ciò che accade nel mondo reale. Ci sono persone che non possono stare lontane dal loroper neanche un minuto, mentre ci sono altre persone che possono rimanere a lungo disconnesse dalla rete. Dipende per quanto tempo possono resistere: se arrivano a rimanere per un intero anno lontane dae affini, potrebbero addirittura guadagnare...